Правительство РФ представило план восстановления российской экономики и доходов населения после пандемии коронавируса, пишет "Интерфакс".

План рассчитан до конца 2021 года и предусматривает три этапа. На первом этапе, который назвали стадией адаптации, власти намерены не допустить распространения рецессии на более широкий круг отраслей экономики и стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших отраслях. При этом ВВП к концу этапа не должен упасть ниже низшей точки II квартала 2020 года.

Второй этап — "стадия восстановления" — направлен на постепенное восстановление экономики и рост доходов населения. Планируется лишь ограниченное применение санитарно-эпидемиологических ограничений из-за COVID-19. К концу этапа рост ВВП и доходов должен составлять не менее 98% от уровня 2019 года.

Цель третьего этапа, получившего название "активный рост", — обеспечить активный экономический рост и приближение к национальной цели обеспечения экономического роста темпами выше мировых. Все экономические ограничения, введенные из-за пандемии, на этом этапе могут быть сняты.

Согласно проекту плана, к концу 2021 году должен быть обеспечен устойчивый рост реальных денежных доходов населения, снижение безработицы до уровня не более 5%, а также рост ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении.