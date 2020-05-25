Лечение коронавируса препаратами, которые применяются при обычной простуде, противопоказано, заявила вирусолог Надежда Жолобак в интервью "Вечерней Москве".

К опасным для зараженных COVID-19 медикаментам относятся ибупрофен, аспирин, вольтарен, диклофенак и напроксен. Врач уточнила, что исследования ученых из Италии и Франции доказали, что эти препараты только повышают восприимчивость организма к коронавирусу и создают для него благоприятные условия.

Также Жолобак рекомендует воздержаться от использования при COVID-19 парацетамола. Несмотря на то, что западные врачи убеждены в его безопасности, вирусолог считает, что действие этого препарата при коронавирусе еще изучено не до конца.

"На самом деле, лучше отказаться и от него. Потому что какие бы сейчас не совершались открытия в области лечения коронавирусной инфекции, их действие, в том числе парацетамола, не изучено до конца, и последствия могут быть непредсказуемыми", – говорит она.

Кроме того, врач предостерегла от приема болеутоляющих средств и анальгетиков, которые способны вызвать осложнения дыхания и различные патологии. Жолобак подчеркнула, что при высокой температуре необходимо обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Прописывать лекарства и назначать лечение также может только врач.