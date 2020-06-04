В Республике Алтай выявили два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус подтвердился у жительницы Онгудайского района, находящейся в командировке в городе Горно-Алтайске, а также у жителя Майминского района с симптомами ОРВИ.

Таким образом, на 4 июня общее число зараженных в регионе достигло 156 человек. При этом выздоровели еще три пациента из Кош-Агачского и Усть-Канского районов. Всего из медучреждений региона выписаны 87 человек.

Оперштаб призывает жителей республики отказаться от поездок в другие регионы, соседние районы и села, а также обязательно использовать средства индивидуальной защиты во всех видах общественного транспорта, включая такси.