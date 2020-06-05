За сутки в России выявили 8726 новых случаев заболевания COVID-19, общее число заболевших достигло 449 834. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Как отметили в штабе, 37% инфицированных выявили активным способом, среди контактных лиц.

За сутки из больниц выписали 8057 человек, общее число выздоровевших достигло 212 680. Умерло с подтвержденным коронавирусом еще 144 человека, общее число смертей теперь составляет 5528.

Как ранее сообщил amic.ru, за сутки в Алтайском крае было выявлено 57 случаев заражения коронавирусом, а также зарегистрирован летальный исход еще одного пациента с COVID-19.