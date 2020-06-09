Роскачество подготовило рекомендации для сбрасывания лишнего веса после выхода из самоизоляции. Инструкция размещена на официальном сайте ведомства.

Для похудения без вреда для здоровья стоит уменьшить количество потребляемых калорий на 15-30%, а при отсутствии физической активности рацион стоит дополнительно сократить еще на 200-300 килокалорий. Эксперты также порекомендовали ложиться спать до полуночи и делать 10 тысяч шагов ежедневно.

Также стоит подготовить и правильный режим питания. Завтракать нужно в течение первого часа после пробуждения, а перерыв между приемами пищи не должен превышать четыре часа. Кроме того, Роскачество порекомендовало ужинать не позже чем за 3-4 часа до сна.

Специалисты обратили внимание и на рацион. Они посоветовали исключить из меню быстрые углеводы, а вместо них в течение дня употреблять не менее трех порций овощей и двух порций фруктов. Также нужно выпивать достаточное количество воды из расчета 30 миллилитров на один килограмм веса.