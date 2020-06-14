8 835 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в России зафиксировали 8 835 новых случаев заражения инфекцией.

Наибольшее число заболевших выявили в Москве – 1 477 человек, Московской области – 717, Санкт-Петербурге – 256, Свердловской области – 254 и Ханты-Мансийском АО – 229.

Общее число инфицированных по стране выросло до 528 964 человек в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировали 119 летальных случаев. За весь период в России скончались 6 948 человек с коронавирусом.

Выздоровело за последние 24 часа еще 5 409 пациентов. Всего излечились от болезни – 280 050 человек.