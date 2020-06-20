Такой день. Алтайский край ждут заморозки и солнечное затмение

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 20 июня. Без коронавируса.

Штормовое предупреждение из-за заморозков передали синоптики. Ночная температура в северных и западных районах 21 июня может опуститься до -1°С. Кроме того, в нескольких районах сохранится высокая пожароопасность.

На вооружение барнаульской полиции поступило 12 новых автомобилей Lada Granta и ВАЗ-2131. Их направили в отделы участковых уполномоченных, уголовного розыска и оперативно-сыскной. Правоохранители сразу же задействовали новую технику в работе.

Жители Алтайского края смогут наблюдать 21 июня редкое солнечное затмение. Оно отличается от других тем, что Луна закроет от Земли солнечный диск не полностью, а только его середину.

Элитная овцеферма в Ключевском районе, ранее принадлежавшая Александру Гукову, может прекратить свое существование. Ее новый руководитель жалуется на изменения в законодательстве, из-за которых племрепродуктор почти лишился прибыли.

В Барнауле и Рубцовском районе мотоциклистов сбили автомобили. В краевой столице пострадавшего увезли на машине скорой помощи. Другому владельцу мотоцикла повезло меньше – он скончался до прибытия медиков.

Роспотребнадзор подсчитал, сколько жителей Алтайского края пострадали от присасывания клещей за неделю. Таких случаев насчитали 498.