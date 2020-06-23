Из-за коронавируса российские врачи получат повышенные отпускные - Путин

Президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам рассказал о том, что стимулирующие выплаты для врачей, которые работают с больными коронавирусом, будут учтены при расчете отпускных.

Глава государства рассказал, что начисление стимулирующих выплат для медработников будет продлено на июль и август. Эти средства освобождаются от налогов и кроме того они будут учитываться при начислении отпускных для врачей.

Ранее президент объяснил, почему в России фиксируется рост числа инфицированных. По словам Владимира Путина, это связано с тем, что увеличилось количество тестов, которые позволяют распознать болезнь даже на ранних этапах.