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Из-за коронавируса российские врачи получат повышенные отпускные - Путин

, ИА "Амител"
В расчет будут входить стимулирующие выплаты за работу с больными коронавирусом
Фото: gkhservice.ru

Фото: gkhservice.ru

Президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам рассказал о том, что стимулирующие выплаты для врачей, которые работают с больными коронавирусом, будут учтены при расчете отпускных. 

Глава государства рассказал, что начисление стимулирующих выплат для медработников будет продлено на июль и август. Эти средства освобождаются от налогов и кроме того они будут учитываться при начислении отпускных для врачей.

Ранее президент объяснил, почему в России фиксируется рост числа инфицированных. По словам Владимира Путина, это связано с тем, что увеличилось количество тестов, которые позволяют распознать болезнь даже на ранних этапах. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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