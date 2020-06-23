Путин объяснил прирост зараженных коронавирусом в России

Прирост зараженных коронавирусом в России Владимир Путин объяснил увеличением числа тестов. Об этом президент сказал во время обращения к нации.

"Россия лидирует среди крупных стран мира по количеству проведенных тестов на тысячу человек. Общее число проведенных тестов превысило 17 миллионов. За счет столь масштабного тестирования мы можем выявлять бессимптомных больных, а значит, разрывать цепочку дальнейшего распространения. Тем самым, сберегать жизни наших людей", – сказал глава государства.

При этом, как отметил Владимир Путин, что позитивная динамика снижения числа новых больных продолжается не смотря на увеличение количества тестов.