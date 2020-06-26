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Такой день. Алтайскому краю дают деньги на дороги, а Томенко зовет на выборы

, ИА "Амител"
Главные события в регионе за 26 июня
Фото: мэрия Барнаула

Фото: мэрия Барнаула

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 26 июня. Без коронавируса.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о выделении регионам дополнительных 44 млрд рублей на ремонт дорог. Из них 468 млн рублей получит Алтайский край. Средства направят на наиболее социально значимые проекты.

Получила продолжение история с перекрытием дороги жителями микрорайона Сибирская долина из-за перебоев в водоснабжении. Специалисты Барнаульского водоканала приступили к обследованию водопроводных сетей. Что именно вызывает недовольство населения и как обстоят дела с водой на самом деле, читайте в материале amic.ru.

Губернатор Виктор Томенко записал видеообращение к местным жителям. Он призвал население прийти на избирательные участки и поддержать алтайские города для присвоения им почетного звания "Город трудовой доблести". На него претендуют Барнаул, Бийск, Новоалтайск и Рубцовск.

Бийчане раскритиковали решение депутатов городской думы изменить назначение почти четырех гектаров земли рядом с Покровской церковью. Теперь территорию в Заречье, на которой располагается сосновый бор, можно отдать под застройку. С этого власти планируют выручить 20 млн рублей.

В дома барнаульцев досрочно начали давать воду после опрессовки. Это сделали там, где тепловые сети либо уже отремонтировали, либо коммуникации вовсе не нуждались в ремонте.

Синоптики передали штормовое предупреждение на выходные в связи с неблагоприятной погодой. Скорость ветра в Алтайском крае при порывах может достигать до 30 метров в секунду.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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