Число больных COVID-19 в Республике Алтай приближается к 600

За прошедшие сутки в Республике Алтай было выявлено 36 новых случаев заражения COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб.
"Коронавирус подтвердился у 19 жителей Кош-Агачского района, в том числе троих детей; 13 жителей города Горно-Алтайска; двух человек, прибывших в Усть-Коксинский район из другого региона; одного жителя Майминского района и жительницы Онгудайского района, прибывшей из другого региона. 24 из 36 новых случаев выявлено по контакту с ранее заболевшими. В восьми случаях диагностированы симптомы заболевания", – проинформировал оперштаб
Таким образом, общее число больных COVID-19 на 27 июня в Горном Алтае достигло 597 человек. Также за последние сутки вылечились еще 11 пациентов, всего выздороветь за все время успели 243 жителя региона.
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