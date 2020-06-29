Такой день. Запоздалые выплаты за паводок и крестный ход во время пандемии

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 29 июня. Без коронавируса.
Прокуратура добилась увольнения горняков с поддельными дипломами. Оба горняка привлечены к уголовной ответственности за использование подложных документов и уволены с должности.
Жителям Алтайского края пострадавшим от паводка, выплатят компенсации спустя два года. В 2018 получить их смогли не все.
Алтайский Минобрнауки опроверг слух о переходе на дистанционное обучение в новом учебном году.
В Алтайском крае проходит 22-й Всероссийский крестный ход в Коробейниково. Во время пандемии он принял нестандартный характер.
В голосовании по поправкам в Конституцию поучаствовали уже более 400 тысяч жителей Алтайского края.
Прокуратура Барнаула назвала незаконным воспрепятствование подаче воды жителям микрорайона Сибирская долина.
В Алтайский край придет аномальная жара. Местами температура поднимется до +36 градусов.
Ребенок выпал из окна пятого этажа в Алтайском крае и остался жив. Смягчить падение помогли кусты и москитная сетка.
Ветерана МВД выселяют из аварийного дома в Барнауле. За помощью мужчина обратился к общественникам.
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