Число умерших россиян с COVID-19 превысило 10 тысяч

Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в России увеличилось до 10 027. Как сообщает федеральный оперативный штаб, за последние сутки в стране скончались еще 168 человек.
Также выявлено 6 632 новых заболевших за сутки. Общее число инфицированных COVID-19 по данным на 4 июля составляет 674 515 человек. Выздоровели в общей сложности 446 879 пациентов, 8 986 из которых — за последние сутки.
Наибольший прирост новых больных зафиксировали в Москве — 680 человек, Московской области — 275, Ханты-Мансийском АО — 273, Санкт-Петербурге — 271 и Свердловской области — 268.
Напомним, в Алтайском крае число зараженных COVID-19 выросло до 4299 человек, а количество смертей — до 97.
Комментарии
А число россиян, которые ели огурцы, превысило 100млн.!
У нас от пневмоний, гриппа, ОРВИ ежегодно умирает чуть больше 10.000 человек. Думал и с ковидом за год будет эта же цифра, может, чуть больше. А тут за полгода столько же. Значит я ошибался. Впрочем есть вероятность что ненамного.
Китаёзов в ж*пу дальше целуйте