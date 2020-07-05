За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировано три смерти пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
В двух случаях причиной стал COVID-19, один зараженный скончался из-за другого заболевания. Всего с начала эпидемии в регионе умерли 100 инфицированных, в том числе 44 случая от COVID-19, 53 случая – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.
Кроме того, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано максимальное число новых заболевших — 115. Тяжелобольных пациентов на сегодня 79, на аппарате ИВЛ — 20.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 4414 человек, в том числе 438 детей.
Комментарии
100 умерло,44 ковид-а остальные зачем тут плюсуют?Их током убило или от голода?Ковид тут причем?
Не при чем. так, мимо проходили. В обнимку с ковидом.
5.07.2020 13:09
Ящер
пишут,не читая.
5.07.2020 13:21
- гость -
тоже бы не мешало- прочесть внимательней.
5.07.2020 13:28
Эхо
А что ещё ящурам писать? Пока горе не придет в их семью, они не пойму, к сожалению.
5.07.2020 13:36
- гость -
,,Ящер" правильно удивился.
прочти ще раз первые две строчки,вместе с заголовком внимательнее.
всего лишь.
Для гостя 13.36
100 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае
5 Воскресенье, Июль 2020 г., 12:25, ИА "Амител"
В 44 случаях причиной стал COVID-2019
5.07.2020 13:36
- гость -
поумничаем?