В Госдуме усомнились, что к 1 сентября в России удастся открыть школы

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин усомнился в открытии школ к 1 сентября в России, сообщает НСН.
"Что касается заявления Сергея Сергеевича Кравцова, что все дети пойдут в настоящем режиме в школу, я бы хотел с ним согласиться, но боюсь, что придется воспользоваться старым методом синоптика: самый точный прогноз – все возможно", – сказал депутат.
Смолин подчеркнул, что гарантий, будет вторая волна коронавируса в России или нет, никто не давал, однако подобная вероятность существует.
При этом, издатели школьных учебников в таком случае будут раздавать школьникам электронные версии бесплатно, поскольку у многих родителей не будет средств на их приобретение.
Комментарии
ой да кто бы сомневался, что обнуленному не выгодно образование. умные люди стране не нужны. тупым стадом проще руководить. и так образование загубили а теперь еще и от школ избавятся.
сразу 2 зайца. и холопы тупыми будут и проблемы с местами в школах решены. страйк прям.