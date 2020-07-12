Такой день. Драка в барнаульском автобусе и массовое ДТП в Алтайском крае

Amic.ru — о главных событиях в Алтайском крае за 12 июля. Без коронавируса.
В барнаульском автобусе № 41 подрались пассажиры. Как рассказали очевидцы, конфликт произошёл из-за того, что один из парней начал обзывать молодых людей и показывать им нецензурные жесты. Все произошедшее попало на видео.
В Бийском районе произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Виновником аварии стал 18-летний водитель, который не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с одной из машин. В результате пострадала женщина, но госпитализации ей не потребовалась.
Власти Алтайского края объяснили скопление призывников на сборном пункте Барнаула. Как выяснилось, причиной этого стало нарушение установленного плана перевозки новобранцев в военные части.
Московский журналист Игорь Виттель раскритиковал Барнаул за разбросанный мусор. По его словам, город усеян бутылками, презервативами, битым стеклом, окурками и грязью. Впрочем, сам Алтай он считает фантастическим местом.
Житель Барнаула попал в сотню лучших фотографов мира в номинации по итогам международной фотопремии 35AWARDS. В общей сложности в конкурсе участвовало 117 тысяч человек из 173 стран.
В Барнауле перекрыли участок шоссе Ленточный бор. Закрытие коснулось полосы на въезд в краевую столицу между Южным трактом и мостом через Барнаулку. Сделали это в связи с работами по расширению участка протяженностью 4,5 км.
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