Такой день. Последствия пожара на "Спичке" и барнаульцы, которые хотят переехать

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 17 июля. Без коронавируса.
Около половины жителей Барнаула хотят уехать из города. 92% опрошенных готовы уехать в поисках большего заработка, а 54% из них согласны покинуть краевую столицу навсегда.
С 23 июля в Алтайском крае изменится расписание движения пригородных поездов. Перепроверить его рекомендуется тем, кто отправляется на поездах, следующих из Барнаула до станций Аламбай, Артышта-2 и Тягун. Также корректировки коснутся электричек по направлению станция Аламбай – Заринская.
Барнаульский художник украсит стену одной из городских многоэтажек портретом Германа Титова. Команда уже начала работу над артом.
Число 100-балльников на ЕГЭ увеличилось в Алтайском крае. На данный момент известны результаты экзаменов по географии, литературе и информатике, и они уже лучше прошлогодних.
Корреспондент amic.ru побывал на месте пожара на территории барнаульской "Спички" и показал его последствия. Но, несмотря на нанесенный ущерб, здание можно отремонтировать, считают эксперты.
Движение трамваев изменится в Барнауле на некоторое время. Проезд от улицы Трактовой до Власихинской в обе стороны закроется с 22 часов 17 июля и будет недоступен до 5 часов 20 июля.
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