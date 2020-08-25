Пандемия повысила интерес жителей Алтайского края к "Госуслугам"

Жители Алтайского края стали активнее пользоваться порталом "Госуслуги". За время пандемии значительно выросло число зарегистрировавшихся и количество поданных заявлений. Об этом во время пресс-конференции рассказал Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края.
"В периоды, предшествующие коронавирусной инфекции, среднемесячный прирост зарегистрированных на портале "Госуслуги" по Алтайского краю составлял примерно 30,5 тыс. жителей. А во время коронавируса – уже 62 тыс. человек. То есть фактически в два раза увеличилось это значение. Люди стали понимать, что можно получать услуги в электронном виде, и это действительно доступно, понятно и приводит к нужному результату", – сказал Евгений Зрюмов.
Также он отметил, что значительный прирост по числу зарегистрировавшихся на портале жителей Алтайского края произошел с 11 мая по 1 июня 2020 года. "У нас количество зарегистрированных составило 106 847 человек. Конечно же, этот рост связан с теми выплатами, которые были анонсированы президентом РФ и, конечно же, были исполнены на региональном уровне", – считает министр.
Он также добавил, что все электронные услуги действительно стали востребованы. "Например, за этот же самый период, относительно предыдущего, мы зафиксировали в электронной форме на сайте "Госуслуги" 1 364 359 заявлений. За аналогичный период прошлого года у нас было 486 111 заявлений. Практически в три раза увеличилось количество обращений", – отметил Зрюмов.
По его словам, Алтайский край находится на восьмом месте среди других регионов страны по количеству заказываемых в электронной форме федеральных услуг. И на 16-м месте – по количеству заказываемых в электронной форме региональных муниципальных услуг.
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