Такой день. Недовольный Сергей Шубенков и рост активности клещей в Алтайском крае

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 30 августа. Без коронавируса.
Число пострадавших от укусов клещей резко выросло в Алтайском крае. За прошедшую неделю жертвами этих членистоногих стали 139 жителей региона.
Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл Кубок России в беге на 110 метров с барьерами, но остался недоволен действиями допинг-офицеров, которые заставили его сдать тест после предварительных забегов – чуть больше чем за час до финала, не оставив тем самым времени на отдых и разминку. Спортсмен заявил, что он "такую фигню видит впервые".
Подвал детского сада № 40 в Бийске затопило нечистотами. Власти сообщили, что оперативно ликвидировали последствия ЧС и провели работы по дезинфекции. Уже в понедельник учреждение продолжит работать в нормальном режиме.
Военные вновь перекроют часть Чуйского тракта. Временные ограничения будут действовать ранним утром 31 августа и затронут 50-километровый участок трассы.
Популярное среди туристов алтайское озеро Горькое-Перешеечное находится на грани экологической катастрофы. Очевидцы рассказали, что на водоеме уже несколько дней стоит едкий запах краски, а берег усеян мертвой рыбой.
Уроженца Узбекистана будут судить за убийство двух жителей Барнаула. В прошлом году иностранец взял у знакомых под выкуп автомобиль, но возвращать за него деньги не торопился. Когда молодые люди подъехали к его дому решить проблему, он расстрелял их, а затем сжег тела.
В Алтайском крае злоумышленники украли оборудование для деревообработки на 600 тысяч рублей. Полицейские уже задержали подозреваемых, против них возбудили уголовное дело.
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