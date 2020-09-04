Сильвио Берлускони госпитализировали с коронавирусом

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который ранее заразился коронавирусом, госпитализировали в одну из больниц Милана. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидера партии "Вперед, Италия" поместили в госпиталь San Raffaele в качестве мер предосторожности из-за обнаружения ряда симптомов. Местные СМИ отмечают, что его состояние не вызывает у врачей беспокойства.

83-летний Берлускони сдал тест после возвращения с острова Сардиния. Результат оказался положительным и политик самоизолировался на вилле в в Аркоре. В телефонном разговоре с коллегами он заявил, что у него нет температуры и он не испытывает боли.