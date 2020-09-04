Такой день. Поедающая собак алтайская сельчанка и возможное подорожание проезда в Барнауле

Amic.ru – о главных новостях Алтайского края за 4 сентября. Без коронавируса.

Жители поселка Зеленая Дубрава рассказали о женщине, которая организовала у себя "приют" для собак, но на самом деле издевается над бездомными животными. По словам очевидцев, она забивает взрослых собак и щенков молотком. При этом в возбуждении уголовного дела в полиции Рубцовского района, утверждают жители, отказали. Правоохранители якобы охарактеризовали действия женщины "средством выживания".

История дошла до Государственной Думы. Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что в Госдуме потребуют от прокуратуры провести проверку по факту отказа полиции в возбуждении.

Позднее в ГУ МВД России по Алтайскому краю опровергли информацию об оправдании участковым действий женщины, которая съела собаку якобы из-за голода. Межмуниципальный отдел МВД России "Рубцовский" проводит дополнительную проверку.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Алтайского края Павел Нестеров написал заявление об уходе с поста. Должность бизнес-омбудсмена Павел Нестеров занимает с 2013 года. В 2018 году его переизбрали, что дало ему право находиться на посту до 2023 года.

В администрации Барнаула согласились с предложением перевозчиков увеличить стоимость проезда в общественном транспорте, однако глава Барнаула Вячеслав Франк заявил, что увеличение не должно быть значительным.

С 7 сентября энергетики могут дать отопление в социальные учреждения Барнаула. По словам главного инженера Барнаульской теплосетевой компании Сергея Климова, в ближайшие выходные на сетях завершают ремонтные работы, влияющие на подачу тепла.

К 300-летию Барнаула в городе может появиться новый крупный культурный объект. По словам мэра Вячеслава Франка, что именно построят в городе, пока неизвестно, и все зависит от мнения барнаульцев.

Администрация Барнаула планирует отдать под высотное строительство два крупных участка в Индустриальном районе города. Сейчас мэрия готовит документы и скоро выставит земли на аукцион.