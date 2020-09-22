Жителей Барнаула приглашают на уборку сквера

Фонд греко-римской борьбы имени А.А. Кишицкого в сообществе Barnaul22 приглашает жителей Барнаула на уборку сквера со стороны Баварина, 2. Мероприятие пройдет 26 и 27 сентября.

"Чистый город – это наше общее дело. Сегодня ты подобрал брошенную кем-то бутылку, завтра помог убрать сквер, послезавтра, взяв пример, сделает это твой ребенок! Мы, наши дети и внуки должны гулять по зеленым паркам и дышать свежим воздухом. Сделаем это вместе. Будем рады видеть каждого. Одевайтесь удобно и по погоде, возьмите перекус и перчатки. Остальное предоставим", – говорят организаторы.

Сбор назначен на 11:00 у здания шиномонтажки.