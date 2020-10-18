Такой день. Спасение рабочих из-под земли и смертельное ДТП на алтайской трассе

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 18 октября. Без коронавируса.

В Барнауле сотрудники МЧС спасли двух рабочих из-под обвала грунта, который осыпался во время прокладки трубопровода в траншее. Всего на место прибыли 13 спасателей и четыре единицы техники. Несмотря на риск повторного обрушения земли, сотрудникам МЧС удалось аккуратно поднять на поверхность пострадавших и передать их врачам скорой.

18 октября в Рубцовске в районе остановки "6-я школа" на проспекте Ленина автомобиль въехал в киоск с цветами. Причиной могла стать пенсионерка, которая начала переходить дорогу в самый последний момент. Авто серьезно пострадало, от удара сломался светофор. По словам свидетелей ДТП, пешехода увезла скорая помощь.

Житель Барнаула опубликовал видеозапись, на которую попал неопознанный летающий объект. По его словам, в небе летел светящийся шар.

Жители одной из многоэтажек в Барнауле рассказали о серьезной проблеме с канализацией в их доме. Несколько месяцев зловонная жидкость вытекает под квартиры, вызывая ужасную вонь и рост плесени.

Утром на трассе Бийск – Белокуриха в Смоленском районе произошло смертельное ДТП. 62-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 двигался в сторону Бийска, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. В результате ДТП мужчина и женщина-пассажир скончались на месте от полученных травм.