Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 203

Еще 185 зараженных и семь умерших

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 185 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Всего в регионе 16 408 заразившихся.

По муниципалитетам новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 61, Бийск –19, Благовещенский район – 10, Кулундинский район – 9, Алейск – 8, Новоалтайск – 7, Белокуриха, Заринск, Славгород – по 6 заболевших, Рубцовск, Завьяловский, Калманский, Солтонский, Тальменский, Топчихинский районы – по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Бурлинский, Змеиногорский, Смоленский, Советский, Шипуновский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Алейский, Алтайский районы – по 2 заболевших, Баевский, Косихинский, Рубцовский, Табунский районы – по 1 заболевшему.

Также за сутки умерли еще семь пациентов, которым ранее диагностировали коронавирус. Четыре из них скончались от COVID-19.

Всего в регионе с начала пандемии скончались 645 человек с коронавирусом, из них 302 – от самой инфекции.