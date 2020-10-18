Воскресенье, 18 Октябрь, 23:51

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,96
€ 91,3
4°


1399334 +15099
Обь
92см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 203

, ИА "Амител"
Главное за 18 октября
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае выявили еще 185 случаев заражения коронавирусом. С подтвержденным COVID-19 скончались еще семь человек. Регион остается в топ-15 субъектов России по суточному приросту больных. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 18 октября – в подборке amic.ru.

1
Еще 185 зараженных и семь умерших

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 185 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Всего в регионе 16 408 заразившихся. 

По муниципалитетам новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 61, Бийск –19, Благовещенский район – 10, Кулундинский район – 9, Алейск – 8, Новоалтайск – 7, Белокуриха, Заринск, Славгород – по 6 заболевших, Рубцовск, Завьяловский, Калманский, Солтонский, Тальменский, Топчихинский районы – по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Бурлинский, Змеиногорский, Смоленский, Советский, Шипуновский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Алейский, Алтайский районы – по 2 заболевших, Баевский, Косихинский, Рубцовский, Табунский районы – по 1 заболевшему. 

Также за сутки умерли еще семь пациентов, которым ранее диагностировали коронавирус. Четыре из них скончались от COVID-19.

Всего в регионе с начала пандемии скончались 645 человек с коронавирусом, из них 302 – от самой инфекции.

2
"Алтай-Кокс" передал оборудование в ковидный госпиталь

"Алтай-Кокс" и благотворительный фонд "Милосердие" передали в городскую больницу № 5 Барнаула аппарат для гемодиализа стоимостью 1,4 млн рублей. Он необходим для экстракорпорального очищения крови при хронической почечной недостаточности.

Как отметил член президиума фонда "Милосердие", директор по персоналу и социальным вопросам "Алтай-Кокса" Александр Уманец, медперсонал городской больницы № 5 сегодня находится в самом центре борьбы с COVID-19, ежедневно спасает жизни и поддерживает здоровье пациентов.

3
Регион остается в топ-15 регионов по суточному приросту

На 18 октября Алтайский край занял 12-е место по суточному приросту больных COVID-19, сообщил федеральный оперштаб.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+4610). Второе место занимает Санкт-Петербург (+674), третье – Московская область (+460).

4
У соседей

В Республике Алтай подтвердили 133 новых случая заболевания COVID-19, информирует региональный оперативный штаб. Общее количество заболевших в регионе выросло до 5409.

Также скончалась 57-летняя жительница Горно-Алтайска. Кроме коронавируса, врачи диагностировали у женщины коронавирусную пневмонию.

С начала пандемии в Горном Алтае зафиксировано 32 летальных случая. 

5
Скончался Алексей Капранов

18 октября стало известно о смерти знаменитого алтайского психолога Алексея Капранова.

Как рассказали amic.ru коллеги специалиста, 55-летний Капранов незадолго до смерти заразился коронавирусом. Кроме того, он страдал от сахарного диабета.

Сам Алексей рассказывал своим подписчикам о том, что у него поднялась температура, но не уточнял, чем он болен.  

Место и время прощания с Капрановым пока не разглашаются. 

6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе

О деньгах

О работе

О профилактике

Об отдыхе и развлечениях

Что еще почитать и посмотреть 18 октября:

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
23:45
Такой день. Спасение рабочих из-под земли и смертельное ДТП на алтайской трассе 0
23:28
В Бийске мужчина напал на двух девушек с ножом, одна из пострадавших скончалась 0
22:47
В Минске милиция открыла предупредительную стрельбу во время протестов 0
22:20
В Горном Алтае продолжаются съемки военной драмы "Бансу" 0
21:48
В Бийске неизвестные избили мужчину и силой запихали его в автомобиль 0
21:19
Ученые обнаружили новый симптом коронавируса 0
20:48
На Оби из-за столкновения двух барж в реку пролилась нефть 0
20:15
Кристина Асмус ответила на вопрос о желании сняться в фильме для взрослых 0
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 203 0
19:18
В Барнауле двух рабочих спасли из-под обвала грунта 0
18:48
Сразу четыре барнаульца вышли на поле в рамках 11-го тура РПЛ по футболу 0
18:14
Эксперт назвал срок исчезновения иммунитета к COVID-19 после выздоровления 9
17:51
Дождь, мокрый снег и гололед. В Алтайском крае ожидается похолодание 0
17:12
В России вступили в силу новые правила получения пенсий 4
16:42
В Рубцовске автомобиль въехал в киоск с цветами и снес светофор 0
16:13
В России за сутки зарегистрировали более 15 тыс. новых случаев COVID-19 1
15:42
В Барнауле дорожники отремонтировали улицу только наполовину 5
15:11
Барнаулец заметил НЛО в ночном небе 5
14:51
В Барнауле молодой мужчина украл со стройки металл на 60 тысяч рублей 0
14:11
Врач рассказал, как защититься от коронавируса зимой 16
13:49
В барнаульской многоэтажке канализационные отходы текут под квартиры 10
13:08
Алтайское предприятие передало в ковидный госпиталь оборудование на 1,4 млн рублей 5
12:29
Еще 185 зараженных выявили в Алтайском крае 42
12:09
Два человека погибли в ДТП на алтайской трассе 1
11:51
Незадолго до смерти психолог Алексей Капранов заразился коронавирусом 13
11:11
Барнаульцы нашли минус в новом сквере на улице Сергея Ускова 8
10:46
СК отменил решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Тесака 5
10:22
Умер известный алтайский психолог Алексей Капранов 13
10:11
В Китае живой коронавирус нашли на упаковке замороженной рыбы 7
09:45
12 школ Алтайского края получили имена героев в рамках проекта ОНФ 4
09:12
Ставку не снизим, но льготы дадим: барнаульские депутаты "ослабят" налоговый режим 22
08:58
133 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Республике Алтай 0
08:47
Светлана Ходченкова призналась, что любит постельные сцены 9
08:15
Била шваброй. Жительницу Алтая осудят за истязание дочери 0
07:58
Россия отстала от стран Европы по продолжительности здоровой жизни 36
07:21
Мистический туман в Центральном парке Барнаула. Для тех, кто любит впечатления 1
06:57
Кардиолог назвал малоизвестный признак приближения инфаркта 7
06:18
Холодно и ветрено. Прогноз погоды в Алтайском крае на 18 октября 0
23:28
Такой день. Пикет против роста цен на проезд и массовое ДТП в Барнауле 0
22:38
Ученые назвали фактор, повышающий вероятность смерти от ковида 7
21:37
Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае выросла на 15% 4
20:34
"Динамо-Барнаул" в меньшинстве обыграло "Ладу" из Димитровграда 0
19:50
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 202 2
19:14
Группа учета диких животных потерялась в горах Алтая 0
18:38
Барнаульские студенты вышли на пикет против повышения цены проезда 6
18:09
"Ак Барс" и "Барыс" приурочили матч к спасению снежного барса на Алтае 1
17:38
Барнаулец отомстил любовнику жены, разбив его машину 8
17:09
Алтайские города попали в топ-50 уязвимых к кризису из-за ковида 3
16:42
В Алтайском крае откроют второй виртуальный концертный зал 2
16:08
Автомобиль перевернулся в массовом ДТП в Барнауле 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.