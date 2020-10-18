Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 203

В Алтайском крае выявили еще 185 случаев заражения коронавирусом. С подтвержденным COVID-19 скончались еще семь человек. Регион остается в топ-15 субъектов России по суточному приросту больных. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 18 октября – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 185 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Всего в регионе 16 408 заразившихся.
По муниципалитетам новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 61, Бийск –19, Благовещенский район – 10, Кулундинский район – 9, Алейск – 8, Новоалтайск – 7, Белокуриха, Заринск, Славгород – по 6 заболевших, Рубцовск, Завьяловский, Калманский, Солтонский, Тальменский, Топчихинский районы – по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Бурлинский, Змеиногорский, Смоленский, Советский, Шипуновский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Алейский, Алтайский районы – по 2 заболевших, Баевский, Косихинский, Рубцовский, Табунский районы – по 1 заболевшему.
Также за сутки умерли еще семь пациентов, которым ранее диагностировали коронавирус. Четыре из них скончались от COVID-19.
Всего в регионе с начала пандемии скончались 645 человек с коронавирусом, из них 302 – от самой инфекции.
"Алтай-Кокс" и благотворительный фонд "Милосердие" передали в городскую больницу № 5 Барнаула аппарат для гемодиализа стоимостью 1,4 млн рублей. Он необходим для экстракорпорального очищения крови при хронической почечной недостаточности.
Как отметил член президиума фонда "Милосердие", директор по персоналу и социальным вопросам "Алтай-Кокса" Александр Уманец, медперсонал городской больницы № 5 сегодня находится в самом центре борьбы с COVID-19, ежедневно спасает жизни и поддерживает здоровье пациентов.
На 18 октября Алтайский край занял 12-е место по суточному приросту больных COVID-19, сообщил федеральный оперштаб.
Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+4610). Второе место занимает Санкт-Петербург (+674), третье – Московская область (+460).
В Республике Алтай подтвердили 133 новых случая заболевания COVID-19, информирует региональный оперативный штаб. Общее количество заболевших в регионе выросло до 5409.
Также скончалась 57-летняя жительница Горно-Алтайска. Кроме коронавируса, врачи диагностировали у женщины коронавирусную пневмонию.
С начала пандемии в Горном Алтае зафиксировано 32 летальных случая.
18 октября стало известно о смерти знаменитого алтайского психолога Алексея Капранова.
Как рассказали amic.ru коллеги специалиста, 55-летний Капранов незадолго до смерти заразился коронавирусом. Кроме того, он страдал от сахарного диабета.
Сам Алексей рассказывал своим подписчикам о том, что у него поднялась температура, но не уточнял, чем он болен.
Место и время прощания с Капрановым пока не разглашаются.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
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О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях
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