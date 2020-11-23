Такой день. Увольнение сына вице-мэра Барнаула и снос моста в Алтайском крае

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 23 ноября. Без коронавируса.

Замглавы управления по делам ГО и ЧС Барнаула Филипп Воронков, сын первого вице-мэра Анатолия Воронкова, ушел со своей должности после скандального ДТП. Еще 20 ноября чиновник был на больничном, а 23 ноября он написал заявление на увольнение по собственному желанию.

На Чуйском тракте возле Новоалтайска временно изменили схему движения из-за демонтажа старого железнодорожного путепровода. Участок трассы, где начались работы, будет закрыт до конца года.

26-летняя уроженка Алейска стала победительницей конкурса красоты "Мисс Офис – 2020". За победу девушка получила корону и два миллиона рублей.

Брат и сестра из Новосибирска воссоединились в барнаульской приемной семье. Дети при этом не знали о существовании друг друга.

Барнаульская исправительная колония № 3, в которой 22 ноября произошел пожар, продолжает свою работу в штатном режиме. Пострадавших среди сотрудников и осужденных нет.

Сотрудники ФСБ пришли в кабинет главы алтайского Пенсионного фонда. Силовики провели оперативно-разыскные мероприятия по делу "Доброго доктора".

Два возгорания в гаражах произошли в ночь на 23 ноября в Барнауле. В обоих случаях обошлось без пострадавших.