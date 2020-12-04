Такой день. В Барнауле приняли бюджет, а в Рубцовске открыли арену

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 4 декабря. Без коронавируса.

Депутаты Барнаульской гордумы во втором, окончательном чтении утвердили бюджет города на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. Параметры бюджета города на 2021 год в сравнении с первым чтением увеличились по доходам на 117,1 млн рублей, по расходам – на 180,1 млн рублей, дефицит – на 63 млн рублей.

В барнаульский зоопарк привезли шестилетнюю тигрицу. Она прибыла из Казанского цирка. Вместе с ней некоторое время задержится в краевой столице ее "друг детства" Мартин.

Новую хоккейную арену открыли в Рубцовске. Ее стоимость составила около 250 миллионов рублей. Арена рассчитана на 260 человек, в том числе для маломобильных людей. Предполагается, что хоккеем под крышей будут заниматься 120 рубцовских детей.

Мэр краевой столицы Вячеслав Франк рассказал о росте смертности среди населения в Барнауле. Глава города уточнил, что в этом году похоронили уже около 8 тысяч жителей краевой столицы. Для сравнения: за весь прошлый год в Барнауле умерли примерно 7 тысяч человек.

В Алтайском крае наконец не объявили нового штормового предупреждения о сильном загрязнении воздуха из-за безветренной погоды. Режим "черного неба" в Барнауле и Бийске действовал на протяжении недели – с 27 ноября по 3 декабря.

Власти города выделили 19 млн рублей на новый дом для Барнаульского планетария. На эти средства планируется приобрести пристройку к кинотеатру "Родина". Соответствующее предложение городской администрации одобрили депутаты городской думы.

Глава Барнаула Вячеслав Франк заявил, что внесение поправок в Генплан города должно пройти как можно оперативнее. Также разработчикам следует учесть все существующие недостатки, тогда это позволит краевому центру успешно развиваться в дальнейшем.