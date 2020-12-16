"Аэрофлот" выделил места для пассажиров, которые не хотят носить маски

"Аэрофлот" выделит на бортах своих самолетов специальные места для пассажиров, которые не хотят надевать маски. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря компании Юлию Спивакову.

Пассажиров без масок на борт пускать не будут, а специальные места выделят для тех, кто откажется сидеть в ней во время полета. Спивакова отметила, что такая мера является общемировой практикой и направлена на обеспечение безопасности всех пассажиров.

Сейчас по правилам "Аэрофлота" снимать маску на борту можно только для приема пищи и замены самого средства защиты.