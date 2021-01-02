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Навсегда остаться лежачим. Японский врач рассказал о страшных последствиях COVID-19

, ИА "Амител"
Специалист утверждает, что треть его пациентов после коронавируса стали лежачими больными

Даже после легкого течения коронавируса пациентам грозят очень серьезные последствия, от некоторых которых не избавиться никогда. Об этом РИА новостям рассказал японский врач Коити Хирахата. Врач создает базу данных людей, которые страдающит от осложнений после перенесенного COVID-19. Сейчас в его базе 376 человек. И он утверждает, что более трети его пациентов стали лежачими больными.

Специалист говорит, что в основном тяжелые последствия наблюдаются у молодых людей ( в возрасте от 10 до 40 лет) – то есть у той категории, у которой течение болезни считается наиболее легким.

"А те, у кого болезнь проходила бессимптомно, наиболее подвержены тяжелым последствиям", — цитирует агентство слова  Хирахата.

Самый распространенный симптом, который преследует перенесшего инфекцию, это слабость. От нее страдают 97,1%, отмечает врач. По его словам, это состояние может продлиться всю жизнь. В самом благоприятном случае — несколько месяцев.

Еще один частый симптом, это депрессивное состояние. Его испытывают 86,8 процентов переживших вирус.

Помимо этого люди жалуются на "туман в голове", неспособность сконцентрироваться, плохую память, неспособность сформулировать мысль. Эти симптомы встречается у 83 процентов пациентов.

Более 77% пациентов страдают от головной боли и боли во всем теле. 73% перенесших инфекцию испытывают трудности при дыхании, аритмию, бессонницу. 63% жалуются  на отсутствие аппетита, а 52 % — на выпадение волос.

Более 30% потеряли обоняние и вкусовые ощущения.

Врач отмечает, что все симптомы, кроме слабости, могут пройти со временем. А вот слабость может остаться на всю жизнь. Причем она может быть такой силы, что человек останется лежачим больным.

"Важным ключом к распознаванию этого заболевания является время проявления усталости после движения. Если это происходит не сразу после движения, то чем больше такой человек старается двигаться, тем больше риск осложнений, потери способности двигаться и превращения в лежачего больного. Вплоть до того, что человеку сложно держать зубную щетку. Или есть такие, кто не может сам пойти в туалет или может только ползти. У нас очень много таких пациентов. Из 378 человек из базы данных потеряли способность работать и учиться и стали лежачими больными 114 человек. То есть около трети", — отметил врач.

При этом Хирахата не сообщил, на основании чего он строит такие прогнозы, но признался, что ни с чем подобным до сих пор не сталкивался. "Побочные явления от коронавируса совершенно иные, чем при других вирусных заболеваниях. Какими бы тяжелыми ни были эпидемии гриппа, лежачих больных в результате не появлялось. В данном случае страшно то, что высок риск стать лежачим больным", — сказал он.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

2.01.2021 18:09
almas

А можно предположить, что лечил такими препаратами, от которых более трети его пациентов стали лежачими больными. А вирус здесь ни при чем...но все можно свалить на вирус...

2.01.2021 18:56
almas

Не слушайте страшилки японских врачей, а послушайте японку

Ichigo Tanuki - Звенит январская вьюга (по-японски)//

Новый год, все-таки..

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