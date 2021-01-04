Оперативный штаб РФ по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 23 351 случае заражения инфекцией, зарегистрированном в стране за минувшие сутки. Общее число инфицированных с начала эпидемии в России достигло 3 260 138.

Кроме того, за сутки скончались еще 482 пациента, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных случаев в стране выросло до 58 988.

За весь период из больниц с выздоровлением выписали 2 640 036 человек, из них 21 154 – за минувшие сутки.

Как уже сообщал amic.ru, в Алтайском крае за сутки выявили 206 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались еще 13 пациентов с диагностированным ковидом.