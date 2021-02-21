Менее 13 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 12 742 новых случая коронавируса. Общее число заразившихся за время пандемии в стране достигло 4 164 726 человек, сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Первое место по суточному приросту занимает Москва (+1602), второе – Санкт-Петербург (+996), третье – Московская область (+735). Алтайский край, в котором на 21 февраля подтвердили 148 новых случаев заражения, находится на 24-й строчке рейтинга.

Из больниц выписали еще 16 012 человек, общее число выздоровевших достигло 3 713 445.

С подтвержденным коронавирусом за сутки скончались 417 пациентов, всего за время пандемии зарегистрировано 83 293 летальных исхода.