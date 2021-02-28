Такой день. Митинг памяти Бориса Немцова и ремонт дорог перед визитом Мишустина

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 134 случая COVID-19 и еще 13 смертей. Общее число инфицированных в регионе выросло до 43 533 человек, а количество летальных случаев достигло 2329.

В Барнауле состоялся единственный согласованный митинг памяти российского политика Бориса Немцова. На акцию пришли около 100 человек. Также мероприятие посетил председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков.

Барнаульцы рассказали о ремонте проезжей части на Павловском тракте и укладке асфальта на его пересечении с улицей Попова в 20-градусный мороз и связали это с грядущим визитом премьера Михаила Мишустина. Впрочем, в мэрии догадки горожан опровергли, заявив, что работы проходят для того, чтобы дороги города находились в надлежащем состоянии.

Алтайская спортсменка Яна Кирпиченко в своем дебютном выступлении на Чемпионате мира по лыжным видам спорта вошла в десятку сильнейших. Соревнования проходят в немецком Оберстдорфе.

В Алтайском крае из-за непогоды закрыли движение по трассе от Змеиногорска до Рубцовска. На участке наблюдается снег, сильный порывистый боковой ветер, метель и отсутствие видимости.

Автомобиль сбил 29-летнюю женщину-пешехода на пересечении улиц Юрина и Новороссийской в Барнауле. Горожанка получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь, однако госпитализация не потребовалась.