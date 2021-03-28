Такой день. Подтопление алтайского села и "катакомбы" в сугробах

Часть села Усть-Таловка Курьинского района тонет в связи с наступлением весны. Местный житель рассказал, что люди, живущие по адресам ул. Полевая, 24, 25, 26, сталкиваются с проблемой наводнения ежегодно.

В Барнауле молодой человек упал с 16-го этажа дома № 305, расположенного на Павловском тракте. До того, как пострадавшего госпитализировали, он был в сознании и разговаривал. По словам барнаульцев, парень скончался в больнице.

Дорожники Змеиногорска ведут настоящую битву со снегом и пробивают "катакомбы" на отдалённых улицах города, чтобы местные жители могли комфортно добраться до центра. На опубликованных газетой кадрах видно, что высота сугробов достигает нескольких метров.

Хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" на своей площадке в овертайме вырвали победу у "Красноярских Рысей" и сократили отставание в полуфинале Кубка Федерации до минимума. Пятая игра серии до четырёх побед состоялась на льду барнаульской "Титов-Арены" и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

За минувшие сутки в Алтайском крае умерло 15 пациентов с COVID-19, общее число смертей выросло до 2663. За сутки в лабораториях подтвердили ещё 106 случаев заражения ковидом. Всего с начала пандемии в крае заболели 46 835 человек. Выздоровели 41 875 пациентов (+85 за сутки).

В Барнауле снег и лёд сошли с крыш на два автомобиля, припаркованных в разных точках краевой столицы. Один из случаев произошел на улице Союза Республик. Другое происшествие зафиксировали на улице Шукшина рядом со зданием № 6.

82 951 житель Алтайского края сделал прививку от ковида вакциной "Спутник V". Из них 62 414 человек поставили оба компонента. В Алтайский край уже поступило 95 642 комплекта вакцины. В прививочной кампании участвуют 83 медицинских организации, при этом в крупных районах одновременно работают две-три площадки в разных населённых пунктах.