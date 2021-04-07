Код здоровья, локдаун и штрафы. Что происходит в Европе и Китае спустя год после пандемии

Через год после начала пандемии Алтайский край уже практически полностью вернулся к обычной жизни. Минздрав рапортует о сокращении числа заражённых, а из ограничений остались, пожалуй, только масочный режим и редкие призывы соблюдать дистанцию. Ещё за минувший год многие из нас приучились чаще мыть и дезинфицировать руки. А в это же время в Европе всё гораздо серьёзнее. В некоторых странах до сих пор закрыто перемещение даже между городами, а дети сидят на дистанте. Amic.ru выяснил, как через год после начала пандемии живут в Китае, Англии, Испании и Казахстане. Мы также расскажем, почему европейцы завидуют россиянам, а казахским школьникам понравилось онлайн-обучение.

Великобритания. Локдаун и никаких гостей

С 4 января 2021 года в стране введён третий национальный локдаун из-за пандемии коронавируса.

Юлия:

– На фоне большого количества смертей после Рождества в Англии ввели уже третий локдаун. Закрыты все публичные места: бары, рестораны, бьюти-салоны, торговые центры и увеселительные учреждения. Открыты лишь супермаркеты, аптеки. В режиме ограниченного доступа работают медицинские учреждения. То есть консультации проводят преимущественно по телефону, личное обращение возможно в очень редких случаях и чаще всего, только при проблемах с ментальным здоровьем.

Масочный режим – обязательный.

С 12 марта школы открылись для всех учеников. До этого в очном режиме обучение было доступно только для детей врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и так далее. Все остальные учились онлайн, причём организация занятий зависела от каждой конкретной школы. Где-то учителя читали лекции, у нас, например, в личном кабинете ученика учитель просто давал задания на день.

Сейчас в некоторых школах вводится тестирование детей, оно проводится раз в три дня.

Запрещено ходить в гости друг к другу. Можно встречаться один на один на улице с соблюдением социальной дистанции.

Даже выезд за пределы графства, где ты живешь, может быть запрещён. Наказание – штраф.

Но вообще, правила постоянно меняются. Их еженедельно, а иногда и ежедневно, анонсирует парламент. И мы уже привыкли жить одним днём, так как неизвестно, что будет дальше.

На время локдауна ограничены поездки за рубеж. Есть только несколько исключений: можно улететь за границу по медицинским показаниям, по работе и по трагическим семейным обстоятельствам. В остальном всё передвижение ограничено.

В принципе большая часть населения этих указаний придерживаются, потому что понимают, чем грозит их несоблюдение. В Рождество, например, многие решили пренебречь правилами, и потом мы получили новый всплеск заболеваний и третий локдаун. Сейчас все заинтересованы в том, чтобы вернуться к прежнему ритму жизни. Да, устали, но без соблюдения ограничений вернуться не получится.

В настоящий момент в стране одобрены три вакцины: Moderna, Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. У правительства стоит задача провести вакцинацию населения как можно быстрее.

Я думаю, что сейчас Великобритания находится в глубочайшем кризисе, может быть, в самом глубоком за последние 10 лет, и экономика страны отчаянно требует выхода из локдауна.

Добавим: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что уже с 12 апреля жизнь британцев начнёт возвращаться к привычному ритму. Работу смогут возобновить пабы, магазины и парикмахерские. И даже есть вероятность, что уже в середине мая страна откроет границы для туристов.



Справка: с начала пандемии в Великобритании подтверждено 4 364 529 случаев заражения коронавирусом. Умерли 126 882 человека. По данным за 6 апреля, зафиксировано 2379 новых случаев заражения и 20 смертей.

Испания. Мечтают о прививке против ковида

Ирина, провинция Андалусия:

– Маски обязательны. Никто никаких послаблений не вводил. Поэтому если ты не надеваешь маску, выходя из дома даже в подъезд, есть вероятность получить штраф. Штрафы большие, в каждом муниципалитете свои. Суммы – 200, 300 и 500 евро.

Но на самом деле маски никого уже не смущают, все надевают их добровольно. Мы понимаем, что это – наша защита. Дистанцию люди также соблюдают, причём тоже добровольно.

Кафе сейчас открыты. Им разрешили работать до 20:00. Ещё месяц назад они работали до 18:00. Столики раздвинуты, чтобы была дистанция. Кроме того, за столиками заклеены сиденья так, чтобы люди не могли садиться близко друг к другу. Ну и если один столик занят, то следующий будет свободен.

Передвижение между муниципалитетами у нас до сих пор закрыто. И эти меры будут действовать ещё какое-то время.

Детские сады и школы работают офлайн. Все дети с пяти лет носят маски. Лично я вижу в этом положительный эффект: у моего сына, например, за прошлый год не было даже насморка. То есть, может, маска и не защищает от коронавируса, как утверждают некоторые, но она защищает от прочих вирусов.

Количество больных в стране сокращается. Следят за статистикой очень строго. И, например, как только количество больных в нашем муниципалитете достигает 1000 человек, нас опять закрывают.

В другие страны, насколько я знаю, нам можно летать только по Европе. Для этого нужно сделать специальный "туристический тест" ПЦР, он не покрывается страховкой и стоит 165 евро на человека. И я вижу, что люди летают, отдыхают в Монте-Карло и внутри страны.

Что касается России, то к нам лететь пока могут только те, у кого имеются тут резиденции, то есть вид на жительство, либо граждане Евросоюза. Обычные туристы пока прилететь не могут.

Хотя сейчас обсуждается законопроект по допуску в Испанию туристов с прививочными сертификатами: страна очень сильно пострадала за время пандемии, и туристический бизнес помог бы немного поднять экономику. Однако решение пока не принято.

Вакцинация от коронавируса у нас продолжается уже несколько месяцев. В основном ставят вакцину Pfizer. И сначала ставили только тем, кто находится в группе риска: политикам, чиновникам, медикам и им подобным. Когда я рассказала, что мои родители в Барнауле уже поставили себе прививки, причём совершенно бесплатно, мои испанские свёкор и свекровь завистливо выдохнули: "О-о-о!" А когда я сказала, что у нас народ чуть ли не поганой метлой загоняют на вакцинацию, так как люди не хотят ставить прививки, родственники очень удивились: "Как же так? Ваша русская вакцина считается такой хорошей! Ведь коронавирусом так страшно болеют и так тяжело умирают". То есть здесь к вакцинации относятся очень и очень положительно.

Испанские власти намерены вакцинировать 70% населения к концу лета. В стране одобрены к применению вакцины Moderna, Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. По данным Минздрава, к 3 апреля двумя дозами вакцин уже были привиты 2,8 миллиона человек.



Согласно последним данным Минздрава Испании, в стране зарегистрировано более 3,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 75,6 тысячи человек скончались.

Китай. Код здоровья и маски

Ирина, город Пекин:

– Масочный режим в Пекине соблюдается очень строго. Жители крайне редко снимают маски даже на улице. А вот соблюдать дистанцию получается не всегда. Особенно если ты едешь в метро в час пик. Но сотрудники метро и магазинов всё равно добросовестно стараются людям о ней напоминать.

Театры и кафе в Пекине уже давно работают. Но вход строго в масках. Весь персонал тоже работает в масках, а в метро и магазинах ещё и в перчатках. Также во многих магазинах и кофейнях на входе стоят антисептики и лежат одноразовые перчатки. Каждый может подойти, протереть руки и надеть перчатки. И это очень востребовано, люди этим пользуются.

Во все общественные места можно пройти только продемонстрировав свой "код здоровья". Это приложение, которое проверяет перемещение пользователя за последние 14 дней и присваивает ему уровень здоровья. Зелёный код – можно свободно перемещаться, жёлтый – нужно посидеть на карантине семь дней, и вас уже не пустят в общественные места и транспорт. Красный – обязателен 14-дневный карантин.

Передвижения между провинциями, где нет заражённых, возможны только при наличии тестов на коронавирус. Обязательны три теста: мазок из носа, горла и кровь. Слышала, что сейчас добавляют ещё анальные мазки, но не знаю, делал кто-то уже или нет.

Если человек приезжает в Китай из-за границы или из опасного района, где много заболевших, придётся посидеть на карантине.

Хотя в целом больных сейчас не так уж много. После китайского Нового года все вышли на работу и на учёбу офлайн. Работают и школы, и детские сады.

Вакцинацию здесь проводят. Люди относятся к ней адекватно. Очень много тех, кто уже поставил прививку. Не могу сказать, чтобы вакцину тут ставили принудительно. Но некоторые работодатели требуют, чтобы у их сотрудников прививки были. В целом страна возвращается к нормальной жизни, хотя осторожность здесь ещё строго соблюдают.

Статистика: с начала пандемии коронавирус в Китае обнаружили у 90 329 человек. За 6 апреля количество заражённых вирусом COVID-19 увеличилось на 24. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса за вчера не изменилось и составляет 4736.

Казахстан. Поощряют доносительство и сидят на дистанте

Елена, город Алма-Ата:

Алма-Ата с 10 марта находится в "красной" зоне (высокого риска) по темпам распространения COVID-19. Высокий прирост заболеваемости в городе вызван циркуляцией мутаций SARS-CoV-2, характерных для британского и южноафриканского штаммов, и нарушением населением антиковидных мер.

– Люди очень устали от карантина, но маски носят все, причём очень много на улицах интересных масок, с дизайном, украшениями. Масочный режим, конечно, обязателен. Примерный штраф за отсутствие маски для физлица составляет около 30 тысяч тенге, для юрлиц – 600 тысяч тенге (около 100 тысяч рублей).

Жители стараются соблюдать осторожность, но в то же время дистанцию выдерживать бывает трудно. Особенно проблематично это в общественном транспорте и метро.

Вообще у нас в городе очень большая проблема с общественным транспортом: он очень переполнен. Власти мониторят, где наибольшая загруженность в данный момент и переправляют туда автобусы с менее востребованного маршрута. Но всё же никакую дистанцию в таких условиях, конечно, не соблюдают.

Театры и кинотеатры работают, но в сокращённом режиме. Спектакли проходят редко. У меня, например, никак не получается купить билеты: обычно уже всё продано.

Рестораны и кафе тоже работают, но там есть ограничения по поводу массовых мероприятий и всяких праздников. За нарушения – штрафуют и вообще очень поощряют доносительство.

В детских садах набирают мини-группы, в которых не больше 15 детей.

Школы тоже работают. Но если родители решили, что отпускать ребёнка в школу слишком опасно, можно написать заявление и ученик будет заниматься дистанционно. Но так как наш город с середины марта вошёл в "красную" зону из-за повышенного распространения коронавируса, люди снова перешли на дистант. 90% школьников написали заявления, что будут учиться онлайн. Дети уже адаптировались к такому формату и видят в этом много плюсов. Например, моя дочь, помимо школьных занятий, "посещает" дополнительно онлайн английский, математику и ещё много чего. И ходить в школу подростки не хотят.

Смертность у нас снизилась, и паники стало гораздо меньше. Но всё-таки усталость чувствуется. Я, как и многие мои знакомые, отключили функцию уведомления о заболевших и умерших, потому что невозможно жить в таком напряжении.

К вакцинации население относится очень положительно. В первую очередь прививают сотрудников здравоохранения, соцработников, военных, полицейских и пожилых людей. Вакцинируют "Спутником V", и к вакцине у населения доверие есть.

Хочу ещё сказать, что система здравоохранения в стране отлажена и сейчас работает чётко. У соседки заболел ребёнок, так им каждый день звонят из поликлиники и мониторят состояние пациента. И судя по отзывам людей, это уже обычная ситуация.

С 2 апреля в Алма-Ате стартовала вакцинация всех желающих от COVID-19. Аким города Бакытжан Сагинтаев сообщил, что 1 апреля город получил 21 850 доз вакцины "Спутник V". Планируется, что ежемесячно, в апреле-июне, Алма-Ата будет получать по 250 тыс. доз препарата от COVID-19. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Его пресс-служба сообщает, что после иммунизации Токаев чувствует себя хорошо.



Статистика: с начала пандемии в Казахстане подтверждено 307 676 случаев заболевания новым коронавирусом. Умерли 3 249 человек.

Коронавирус на 6.04.2021 в России обнаружили у 4 597 868 человек. По данным за 6 апреля, количество заражённых вирусом COVID-19 увеличилось на 8328. Скончалось за сутки 389 человек. Общее количество смертей – 101 106.



В Алтайском крае общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 47 518 человек. Умерли 2739 человек. По данным на 6 апреля, зарегистрировано 92 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, умерло 11 человек.