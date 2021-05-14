Почти 9,5 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 9462 – до 4 922 901 человека. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве – 3818 человек. Это на 37% больше по сравнению с прошлым днём.
Тройку замыкают Петербург (+739) и Московская область (+648). Алтайский край (+66) на 14 мая занимает 26-ю строчку рейтинга.
Выздоровели за весь период 4 537 634 человек, в том числе 9756 – за последние сутки.
Скончались ещё 393 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 115 116 летальных случаев.
Комментарии
И снова в рост пошло......
14.05.2021 16:08
- гость -
У москвичей, потому что там основная масса любителей Турции.
Москвичи любители шастать где попало. Турция, Гоа самые рассадники.
Едут , потом вся страна страдает, экономика падает, регионы безработица одолевает, а они как сыр в масле опять едут...
Погуляли...
Причин может быть много. Например, что на праздники тестов меньше делали, т.к. многие лаборатории не работали. Соответственно, после праздников сделали больше тестов.