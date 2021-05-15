Такой день. Митинг против застройки в Барнауле и рост рейтинга Томенко

Сотни жильцов частного сектора Барнаула вышли на митинг с требованием изменить генплан и правила землепользования и застройки города, вернув частному сектору статус зоны индивидуального жилищного строительства. Мероприятие прошло в сквере имени Германа Титова. Люди опасаются, что при новом порядке застройщики вынудят продавать дома за бесценок или вовсе начнут строить чуть ли не в огороде.
В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение в связи с пожароопасностью четвёртого класса горимости, а местами – пятого класса. По информации спасателей, до 19 мая высокая и чрезвычайная пожароопасность ожидается на большей части территории.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял 41-е место из 85 в медиарейтинге глав российских регионов по результатам деятельности за апрель 2021 года. В сравнении с прошлым месяцем Виктор Томенко в общероссийском рейтинге поднялся на пять позиций, а в сибирском – на одну.
Неизвестные повалили десятки могильных плит на кладбище в селе Бешенцево в Алтайском крае. Местный житель рассказывает, что разрушены десятки памятников. Он предполагает, что вандалы пинали их ногами.
С 5 апреля от укусов клещей пострадали 2198 человек, из них 1209 – за прошедшую неделю. При этом такой показатель существенно меньше, чем в 2020 году – тогда был зарегистрирован 4421 случай. Из общего числа обратившихся в поликлиники больше трети – дети. Всего в медучреждения обратились 736 детей в возрасте до 14 лет.
12 пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3092. За сутки в лабораториях подтвердили 61 случай заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 50 654. Выздоровели 45 645 человек (+93 за сутки).
Родители учеников одной из барнаульских школ рассказали о шестикласснике, который якобы принёс в школу кухонный нож. По словам матери одного из учеников, она и другие родители боятся за жизнь и здоровье детей, которые учатся с этим подростком.
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