В России за сутки выявили 8832 случая COVID-19

В России за прошедшие сутки число случаев коронавируса выросло на 8832 – до 5 090 249 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+2842 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+828) и Московской области (+761). Алтайский край (+57) на 2 июня занимает 35-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 4 702 599 человек, в том числе 9020 – за последние сутки.

Скончались ещё 394 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 122 267 летальных случаев.