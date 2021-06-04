Анна Попова рассказала, как человечество будет жить после пандемии

После пандемии коронавируса мир будет жить и развиваться по другим правилам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Её слова приводит РИА Новости.
"Всё будет жить и развиваться, я в этом абсолютно уверена. Наверное, по другим правилам", – сказала она, отметив, что эти правила люди должны будут принять, а не отказываться от них.
Текущую задачу Попова видит в том, чтобы следующая пандемия не имела таких последствий, как нынешняя, а принятие необходимых мер было оперативным.
Накануне Анна Попова заявила, что новые пандемии неизбежны. При этом победить нынешнюю можно только с помощью вакцинации.
За последние сутки в России зарегистрировали почти 9 тысяч случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели почти 5,1 млн человек, 122 тыс. пациентов скончались.
Комментарии
А что Нострадамус по этому поводу говорил?
Да, да, нужна, нужна новая паньдимия. Бабло ещё не всё выгребли, не у всех, можно ещё погребсти по сусекам.
Вот, простая русская баба, Попова, а за всё человечество думает. Учитесь.
Уже понятно, что тренд на тотальную депопуляцию сохранится.
Должно остаться 500 миллионов на всю Землю.
Поэтому будут новые вирусы, новые пандемии, новые вакцины как оружие массового поражения иммунитета (уже выпущен такой документальный фильм).
Чего у вас не занять, так это умения делать мину.