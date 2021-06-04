Анна Попова рассказала, как человечество будет жить после пандемии

После пандемии коронавируса мир будет жить и развиваться по другим правилам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Её слова приводит РИА Новости.

"Всё будет жить и развиваться, я в этом абсолютно уверена. Наверное, по другим правилам", – сказала она, отметив, что эти правила люди должны будут принять, а не отказываться от них.

Текущую задачу Попова видит в том, чтобы следующая пандемия не имела таких последствий, как нынешняя, а принятие необходимых мер было оперативным.

Накануне Анна Попова заявила, что новые пандемии неизбежны. При этом победить нынешнюю можно только с помощью вакцинации.

За последние сутки в России зарегистрировали почти 9 тысяч случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели почти 5,1 млн человек, 122 тыс. пациентов скончались.