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Новости

Анна Попова рассказала, как человечество будет жить после пандемии

, ИА "Амител"
По словам главы Роспотребнадзора, текущая задача – чтобы новая пандемия не имела таких последствий, как нынешняя
Фото: profile.ru

Фото: profile.ru

После пандемии коронавируса мир будет жить и развиваться по другим правилам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Её слова приводит РИА Новости.

"Всё будет жить и развиваться, я в этом абсолютно уверена. Наверное, по другим правилам", – сказала она, отметив, что эти правила люди должны будут принять, а не отказываться от них.

Текущую задачу Попова видит в том, чтобы следующая пандемия не имела таких последствий, как нынешняя, а принятие необходимых мер было оперативным.

Накануне Анна Попова заявила, что новые пандемии неизбежны. При этом победить нынешнюю можно только с помощью вакцинации.

За последние сутки в России зарегистрировали почти 9 тысяч случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели почти 5,1 млн человек, 122 тыс. пациентов скончались.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

4.06.2021 07:59
- гость -

А что Нострадамус по этому поводу говорил?

4.06.2021 08:05
- гость -

Да, да, нужна, нужна новая паньдимия. Бабло ещё не всё выгребли, не у всех, можно ещё погребсти по сусекам.

4.06.2021 08:07
- гость -

Вот, простая русская баба, Попова, а за всё человечество думает. Учитесь.

4.06.2021 08:17
- гость -

Уже понятно, что тренд на тотальную депопуляцию сохранится.
Должно остаться 500 миллионов на всю Землю.
Поэтому будут новые вирусы, новые пандемии, новые вакцины как оружие массового поражения иммунитета (уже выпущен такой документальный фильм).

4.06.2021 09:41
- гость -

Чего у вас не занять, так это умения делать мину.

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