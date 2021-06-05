Восемь пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки

Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3272, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в лабораториях подтвердили 56 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 51 923. Выздоровели 46 793 человека (+45 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились следующим образом: Барнаул – 32, Бийск – 6, Бийский район – 5, Рубцовск и Павловский район – по 3 заболевших, Благовещенский – 2, ЗАТО Сибирский, Баевский, Первомайский, Троицкий и Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 144 пациента, из них 51 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 180 коек.