В Россельхознадзоре разработали тест на антитела к коронавирусу для животных

В Россельхознадзоре разработали тест на антитела к коронавирусу у животных. Она подходит для кошек, собак, хорьков, норок, лис, свиней, крупного рогатого скота и других зверей.

Анализ изменяет уровень антител после вакцинации российским препаратом для животных "Карнивак-Ков", сообщают "Известия". Пока её используют только в научных целях, но в будущем тесты планируют предложить заинтересованным лицам и компаниям.

"Разработанный метод является мультивидовым, то есть им одним можно тестировать пробы сывороток крови от разных видов восприимчивых млекопитающих, как домашних (собаки и кошки), так и пушных (хорьки, норки, песцы, лисы), а также сельскохозяйственных (свиньи, крупный рогатый скот, кролики и т.д.)", – пояснили в Россельхознадзоре.