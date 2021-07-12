Такой день. Штормовое предупреждение и отмена олимпиад из-за коронавируса

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела против организованной преступной группы, члены которой обналичили не менее 844 млн рублей. За четыре года доход от их незаконной банковской деятельности составил порядка 87 млн рублей.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев пообещал, что большая часть сотрудников отрасли к осени поставит прививку от коронавируса. Он отметил, что хоккейный коллектив "Динамо-Алтай" полностью привился от COVID-19. По такому же пути должны пойти и в других краевых командах. Перед новым сезоном, который стартует осенью, вакцинироваться должны все профессиональные спортсмены.

Алтайский Гидрометцентр предупреждает о том, что в Локтевском, Рубцовском, Тогульском, Краснощёковском, Змеиногорском и Шелаболихинском районах края наблюдается высокий класс пожарной опасности. Ситуацию усугубляет грозовой фронт, который надвигается на регион. Чтобы предотвратить возгорания в природной среде, которые могут представлять угрозу населённым пунктам, в Алтайском крае организовано оперативное реагирование специально созданных групп.

В администрации Барнаула подготовили техзадание на разработку нового генерального плана города. Власти определились, по каким принципам будут выбирать территории, где частный сектор можно заменить многоэтажками.

Восьмилетний мальчик утонул в Барнауле. Семья с тремя детьми отдыхала на берегу протоки реки Оби. Ребята играли у водоёма под присмотром родителей, но в один момент взрослые потеряли из вида восьмилетнего сына. Вскоре бездыханное тело несовершеннолетнего нашли в воде.

Краевые олимпиады городов и сельских спортсменов Алтайского края перенесут на год из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе. X летняя олимпиада городов Алтайского края должна была пройти с 15 по 18 июля в Заринске, а XLII летняя олимпиада сельских спортсменов – с 22 по 25 июля в райцентре Мамонтово. Изначально эти спортивные события планировались ещё на прошлое лето, но из-за пандемии были перенесены на 2021 год. Теперь краевые олимпиады вновь отложены.

Синоптики предупредили жителей Алтайского края о серьёзном ухудшении погодных условий 12 июля. Ненастье может задержаться в Сибири на несколько дней. В частности, на регион обрушатся дожди, ливни, град и сильный ветер. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. В связи с этим передали штормовое предупреждение. Населению рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы минимизировать угрозы, исходящие от непогоды. При возможности местным жителям советуют остаться дома и закрыть окна.