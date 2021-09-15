Такой день. Пожар на Барнаульском шинном заводе и задержание сына бывшего вице-мэра

Пожар в трансформаторной будке в 9-м Заводском проезде произошёл вечером 15 сентября.

Столб дыма, который поднялся от горящего трансформаторного масла, был виден из любой точки города.

Кроме того, в ряде домов Ленинского района произошло кратковременное отключение воды и света.

Из-за разлития трансформаторного масла площадь горения составила примерно 100 квадратных метров. К работе на месте происшествия привлекли силы и средства барнаульского гарнизона. Пострадавших в инциденте нет.

Следователи на 48 часов задержали сына бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина. Напомним, что Олег Демин стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти"). Мужчина мог угрожать оперативному сотруднику ФСБ, который сопровождал уголовное дело его отца.

Жители барнаульского квартала 1051 заявили о нехватке школы в микрорайоне. Горожане отмечали, что близлежащая школа № 102 не первый год переполнена, и многим отказывают в зачислении даже по прописке.

В администрации Барнаула на это ответили, что школа № 102 располагается в двух зданиях и осуществляет образовательный процесс в одну смену. Проектная мощность объекта предусмотрена на 2400 мест, при этом обучаются в школе 1630 человек.