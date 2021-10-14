Россия обновила максимумы по смертности и приросту больных COVID-19

В России за прошедшие сутки выявили 31 299 случаев коронавируса – это рекорд с начала пандемии. Общее число заболевших достигло 7 892 980 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся традиционно наблюдается в Москве (+6712 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+2345) и Московской области (+1911). В Алтайском крае выявили ещё 323 случая ковида.

Выздоровели за весь период 6 937 756 пациентов, в том числе 21 670 – за последние сутки.

Скончались ещё 986 заражённых, это также стало новым максимумом для страны. Всего в РФ зарегистрировали 220 315 летальных случаев.