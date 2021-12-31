Суточное число заражений COVID после новогодних праздников может превысить 50 тыс. в сутки

Российские власти из-за распространения "омикрон"-штамма готовятся к новой волне коронавируса. Её ждут в начале 2022 года, сообщает Reuters. По данным источников издания в правительстве РФ, из-за всплеска заболеваемости COVID-19 суточное число заражений в январе-феврале может превысить 50 тысяч человек.

"Ожидается, что "омикрон" может привести к меньшему количеству госпитализаций, чем "дельта", люди будут просто сидеть дома", – приводит слова одного из источников, близких к Кремлю, "Коммерсант".

Собеседники агентства уточнили, что ситуацию с пандемией обсуждали на совещаниях в российском правительстве. Минздрав РФ пока никаких комментариев и прогнозов по новой волне коронавируса не давал.

При этом Роспотребнадзор в середине декабря уже информировал, что они ожидают ухудшения ситуации с COVID-19 после новогодних праздников из-за увеличения числа контактов.

Как ранее сообщал amic.ru, в России выявили уже более 100 заразившихся "омикрон"-штаммом. Напомним, рекорд по числу заболевших за сутки в нашей стране был установлен в ноябре (41 335 человек). По состоянию на 30 декабря уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 61,8%, а в некоторых регионах – 80%.