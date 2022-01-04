331 человек заболел коронавирусом за прошедшие сутки

На утро 4 января в Алтайском крае выявлен 331 новый случай заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб. Умерло за прошедшие сутки 26 человек – этот показатель держится уже несколько дней.

Всего с начала пандемии в Алтайском крае зафиксировано 120 524 заболевших, в т. ч. 10 701 ребёнок. Выздоровел 101 901 человек.

На лечении в инфекционных госпиталях находятся 1673 человека. Также 189 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на стационарном лечении. Количество тяжелобольных – 382, из них 164 подключены к аппаратам ИВЛ.

Оперштаб уточняет, что на данный момент против коронавируса в регионе прививаются 1 163 255 человек, из них 1 036 207 привиты полностью.