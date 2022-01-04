331 человек заболел коронавирусом за прошедшие сутки

На утро 4 января в Алтайском крае выявлен 331 новый случай заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб. Умерло за прошедшие сутки 26 человек – этот показатель держится уже несколько дней.
Всего с начала пандемии в Алтайском крае зафиксировано 120 524 заболевших, в т. ч. 10 701 ребёнок. Выздоровел 101 901 человек.
На лечении в инфекционных госпиталях находятся 1673 человека. Также 189 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на стационарном лечении. Количество тяжелобольных – 382, из них 164 подключены к аппаратам ИВЛ.
Оперштаб уточняет, что на данный момент против коронавируса в регионе прививаются 1 163 255 человек, из них 1 036 207 привиты полностью.
Комментарии
Традиционное плановое искусственное снижение, либо это не данные за день, а усредненное, скажем, за 2 недели.
Интересно было бы узнать настоящие цифры.
Прям крутое пике
Кстати, количество скорых увеличилось в последние дни. Не считают, или это чисто количество травм возросло?
4.01.2022 14:35
- гость -
Кстати, количество скорых увеличилось в последние дни. Не считают, или это чисто количество травм возросло?
У меня среди знакомых сильно увеличилось количество больных ОРВИ. Сопли-чихи-у некоторых слабая температура. Причем есть забавное совпадение (или не совпадение): привитые лишь чихают и ходят с красным горлом и осипшим голосом, а не привитые (три человека из двух семей) начали с больного горла, а уехали на Скорой с пневмонией и подтвержденным ковидом и с кт2.
Либо цепанули корону одновременно с другим ОРВИ.
Либо что-то омикроноподобное.
Кстати, количество скорых увеличилось в последние дни.
Так это каждый год так. В ближайшую больничку загляните... Толпы травмированных и отравившихся.
4.01.2022 14:39
- гость -
Ну совсем уж жирно! На месте губернатора, я бы за такое тебе не заплатил.
4.01.2022 14:39
- гость -
Причем есть забавное совпадение (или не совпадение): привитые лишь чихают и ходят с красным горлом и осипшим голосом, а не привитые (три человека из двух семей) начали с больного горла, а уехали на Скорой с пневмонией и подтвержденным ковидом и с кт2.
Методичку смени, эта уже давно устарела!!!
Да кто они все эти учёные и научные институты во всем мире.
Здесь то люди знают, что вакцины это всё фигня и заговор.
А если вы вдруг считаете, по-другому значит вам платит губер или Путин это уж от глубины погружения зависит.
Ну а уж про "Спутник" и говорить нечего, какие-то там 70 с лишним стран подтвердили эффективность, тьфу на них, что они вообще понимают
Тут чел писал, в меде двадцать лет назад учился, так вот он в вирусологии шарит.
Понятно, что все учёные и врачи куплены и т.д. , но с этим уже ничего не поделать, из такого состояния нужно выводить медикоментозно
Дурость не лечится,как говорят в народе.Может этих антиваксеров для опытов использовать,на пользу нормальных людей.
4.01.2022 14:39
- гость -
Ну вы же вчера это писали немного другими словами)
Может этих антиваксеров для опытов использовать
У вас, фашистов, иначе и не бывает. Такие же люди и создали Отряд 731 и много других ужастных вещей в этом мире.