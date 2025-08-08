Дело бывшего вице-мэра Барнаула Шеломенцева поступило в краевой суд для пересмотра
Ранее суд дал Шеломенцеву восемь с половиной лет колонии строгого режима, однако на приговор поступило три жалобы
08 августа 2025, 12:25, Антон Дегтярев
Дело бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева поступило в Алтайский краевой суд для пересмотра, информация об этом появилась на сайте суда. Ранее Центральный районный суд приговорил экс-чиновника к восьми с половиной годам колонии строгого режима, однако на приговор поступило две жалобы от Шеломенцева и его защиты и одна – от прокуратуры. Теперь их рассмотрит апелляционная инстанция.
На сайте Алтайского краевого суда указано, что дело поступило к ним 7 августа 2025 года. Однако даты заседания пока нет.
«Дело Шеломенцева поступило в апелляционную инстанцию Алтайского краевого суда, но пока к рассмотрению не назначено», – прокомментировали amic.ru в пресс-службе суда.
Ранее amic.ru писал, что в июне на дело подали три жалобы. Первую подал сам Шеломенцев, вторую – его адвокат, а третью – гособвинитель. На суде первой инстанции прокурор запросил для Шеломенцева 11 лет колонии строгого режима со штрафом 25 млн рублей, а сторона защиты настаивала на его невиновности и добивалась отмены решения суда.
Приговор Шеломенцеву Центральный районный суд вынес 6 июня. Суд признал его виновным в получении двух взяток на общую сумму 2,6 млн рублей через посредника, бывшего заместителя Сергея Щукина. Шеломенцеву дали восемь с половиной лет колонии строгого режима со штрафом 2,1 млн рублей.
Следствие считает, что Шеломенцев получил через своего заместителя Сергея Щукина взятку 2 млн рублей от перевозчика Олега Бесчастного за помощь в получении двух маршрутов общественного транспорта, которые предпринимателю в итоге так и не достались. 1,2 млн рублей Шеломенцев "отмыл", купив автомобиль Subaru Outback. Оставшиеся 800 тысяч рублей чиновник якобы отдал за посредничество Щукину. Также в деле фигурировали две взятки от директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина на общую сумму 600 тысяч рублей.
Помимо Шеломенцева, по делу осудили Сергея Щукина, который после апелляции прокуратуры в итоге получил три года строгого режима со штрафом 2 млн рублей. Дело перевозчика Олега Бесчастного Алтайский краевой суд отправил на пересмотр. Однако процесс приостановили, так как перевозчик ушел на СВО. Кроме того, сейчас в Октябрьском районном суде Томска продолжается суд против Дениса Илюшина.
12:40:52 08-08-2025
На шинке сидит?
12:43:09 08-08-2025
Так и не нашел ни где объяснения, почему было два разных видео его задержания
12:50:34 08-08-2025
Гость (12:43:09 08-08-2025) Так и не нашел ни где объяснения, почему было два разных вид... на первом некрасиво получился
12:55:43 08-08-2025
Гость (12:43:09 08-08-2025) Так и не нашел ни где объяснения, почему было два разных вид... дали немного одеться, в новости же пойдет, не в трусах же замглавы по тв показывать.
13:06:12 08-08-2025
Гость (12:55:43 08-08-2025) дали немного одеться, в новости же пойдет, не в трусах же за... Ещё и побриться, на сколько я помню. Только всё равно не ясно зачем тогда оба видео выложили официальные органы
13:34:56 08-08-2025
Гость (13:06:12 08-08-2025) Ещё и побриться, на сколько я помню. Только всё равно не ясн... одно скорее всего "слили" по горячим следам, второй официальное от пресс-службы.
06:07:37 09-08-2025
Гость (12:43:09 08-08-2025) Так и не нашел ни где объяснения, почему было два разных вид... Задерживали 2 раза. В первый отпустили. Затем снова.
12:49:57 08-08-2025
Можно уже кино снимать...
14:39:32 08-08-2025
Понять, простить, наградить.
15:54:19 08-08-2025
конечно простить. У него было непреодолимое желание.
21:32:22 08-08-2025
Красивый мужик! Породистый. Вот дворняжки и бесятся.
21:39:20 08-08-2025
Гость (21:32:22 08-08-2025) Красивый мужик! Породистый. Вот дворняжки и бесятся. ... Отдалась бы ему без средств контрацепции?
21:59:23 08-08-2025
Дворняшка (21:39:20 08-08-2025) Отдалась бы ему без средств контрацепции?... да она любому и без всяких средств! Поди письма отправляет в тюрьму, а он с подобными ведет обширную переписку. Яшин* после помилования рассказывал Дудю*, что во время отсидки завел большой реестр барышень, целыми днями строчил им ответы. Тюремная романтика!