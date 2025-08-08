Дело бывшего вице-мэра Барнаула Шеломенцева поступило в краевой суд для пересмотра

Ранее суд дал Шеломенцеву восемь с половиной лет колонии строгого режима, однако на приговор поступило три жалобы

08 августа 2025, 12:25, Антон Дегтярев

Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru

Дело бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева поступило в Алтайский краевой суд для пересмотра, информация об этом появилась на сайте суда. Ранее Центральный районный суд приговорил экс-чиновника к восьми с половиной годам колонии строгого режима, однако на приговор поступило две жалобы от Шеломенцева и его защиты и одна – от прокуратуры. Теперь их рассмотрит апелляционная инстанция.

На сайте Алтайского краевого суда указано, что дело поступило к ним 7 августа 2025 года. Однако даты заседания пока нет.

«Дело Шеломенцева поступило в апелляционную инстанцию Алтайского краевого суда, но пока к рассмотрению не назначено», – прокомментировали amic.ru в пресс-службе суда.

Ранее amic.ru писал, что в июне на дело подали три жалобы. Первую подал сам Шеломенцев, вторую – его адвокат, а третью – гособвинитель. На суде первой инстанции прокурор запросил для Шеломенцева 11 лет колонии строгого режима со штрафом 25 млн рублей, а сторона защиты настаивала на его невиновности и добивалась отмены решения суда.

Приговор Шеломенцеву Центральный районный суд вынес 6 июня. Суд признал его виновным в получении двух взяток на общую сумму 2,6 млн рублей через посредника, бывшего заместителя Сергея Щукина. Шеломенцеву дали восемь с половиной лет колонии строгого режима со штрафом 2,1 млн рублей.

Следствие считает, что Шеломенцев получил через своего заместителя Сергея Щукина взятку 2 млн рублей от перевозчика Олега Бесчастного за помощь в получении двух маршрутов общественного транспорта, которые предпринимателю в итоге так и не достались. 1,2 млн рублей Шеломенцев "отмыл", купив автомобиль Subaru Outback. Оставшиеся 800 тысяч рублей чиновник якобы отдал за посредничество Щукину. Также в деле фигурировали две взятки от директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина на общую сумму 600 тысяч рублей.

Помимо Шеломенцева, по делу осудили Сергея Щукина, который после апелляции прокуратуры в итоге получил три года строгого режима со штрафом 2 млн рублей. Дело перевозчика Олега Бесчастного Алтайский краевой суд отправил на пересмотр. Однако процесс приостановили, так как перевозчик ушел на СВО. Кроме того, сейчас в Октябрьском районном суде Томска продолжается суд против Дениса Илюшина.