Пенсии, выплаты, фейки. Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2022 года?

За прошедший месяц россияне, кажется, уже привыкли, что изменения в привычной жизни теперь происходят практически каждый день. То бесконтактная оплата работать перестанет, то подписку на любимые сериалы заблокируют, то сахар невероятно подорожает. Всё это — результаты санкций, которые другие страны вводят против России. Впрочем, наши власти подготовили несколько мер, чтобы поддержать население и бизнес в непростое время. Некоторые из них вступают в силу уже с апреля.

Самое важное, что изменится в жизни россиян в апреле 2022 года, — в материале amic.ru.

Повышение пенсий С 1 апреля часть пенсионеров получит небольшую прибавку к своему ежемесячному пособию. Социальные пенсии в России увеличат на 8,6%. Индексация этих выплат ежегодно проводится в апреле. Правда, изначально планировалось, что размер соцпенсии в 2022 году вырастет на 7,7%. Но власти решили пересчитать индексацию, поскольку инфляция по итогам 2021 года составила 8,4%. Всего социальные пенсии в России получают около 4 млн человек, сообщили в Госдуме. Выплаты назначают по инвалидности (и взрослым, и детям), по потере кормильца, сиротам и детям, чьи оба родителя неизвестны. Кроме того, соцпенсию получают те, кто достиг пенсионного возраста, но не имеет необходимого стажа для страховой пенсии. В среднем социальные пенсии в России вырастут примерно на 800 рублей, подсчитали в парламенте. В 2021 году ежемесячные выплаты составляли 10 183 рубля в среднем по стране. Ожидается, что после индексации размер средней соцпенсии превысит 11 тысяч рублей. Подробнее о том, на сколько и у кого вырастут пенсии с 1 апреля, читайте в нашей рубрике «Вопрос-Ответ».

Новые детские выплаты В марте Владимир Путин объявил о новых выплатах для малообеспеченных семей, где есть дети от 8 до 16 лет включительно. Условия матподдержки в точности повторяют правила выплат для детей от 3 до 7 лет, которые появились в России в 2020 году. Малообеспеченной считается семья, где среднедушевой доход не превышает размер прожиточного минимума в регионе. Таким семьям будут назначать ежемесячное пособие в размере 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка. Какой будет выплата, зависит от доходов семьи. Сначала ребёнку будут выплачивать «базу» — половину прожиточного минимума. Если после этого среднедушевой доход семьи всё равно не превысит минимальный показатель, пособие увеличат до 75%. Если и этого окажется недостаточно, чтобы преодолеть порог, выплату повысят до 100%. Важно: выплата назначается не на семью, а на каждого ребёнка в отдельности. Подать заявление можно уже с 1 апреля, но выплачивать деньги начнут лишь с 1 мая. Поэтому семьи, которым положены новые пособия, получат их в двойном размере — за апрель и за май. Подробнее о том, кому положены новые выплаты и как их оформить, читайте в нашей рубрике «Вопрос-Ответ».

Тюремный срок за фейки о госорганах «Закон о фейках», как его называют в СМИ, с 5 апреля заметно расширят. Напомним, в начале марта Госдума дополнила российский уголовный кодекс статьёй 207.3 — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации». Она запрещает публиковать «заведомо ложную информацию» о действиях Вооружённых сил РФ. Наказание по статье может быть самым разным — от 700 тысяч рублей штрафа до 15 лет лишения свободы. Позднее в Госдуме решили защитить от «фейков» не только армию, но и все российские госорганы, которые работают за рубежом. Соответствующий законопроект приняли за один день, а уже 5 апреля он вступит в силу. Наказания предусмотрены точно такие же, как и в законе о фейках про армию. За распространение ложных сведений о действиях государственных органов за границей можно получить штраф до 1,5 млн рублей или лишение свободы сроком до трёх лет. Если нарушитель действовал в составе организованной группы, имел корыстные мотивы или использовал своё служебное положение, сумма штрафа при этом может достичь 5 млн рублей, а тюремный срок — десяти лет. Самое суровое наказание ждёт тех, чьи фейки о работе госорганов повлекли за собой тяжкие последствия. Им может грозить до 15 лет лишения свободы. Подробнее о том, зачем понадобился такой закон, почему его приняли так быстро и почему в Госдуме не считают его инструментом цензуры, читайте в нашей рубрике «Вопрос-Ответ».

Меры поддержки в условиях санкций Российское правительство всеми силами пытается сгладить последствия экономических санкций, которые в течение месяца массово вводят против нашей страны. Часть решений, принятых в кабмине, вступают в силу уже в апреле. Так, россиян освободят от налога на доходы физических лиц по банковским вкладам, которые оформлены в 2021 и 2022 годах. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что эта мера поможет россиянам сохранить немало средств. «В нынешней непростой ситуации позволит сохранить сбережения граждан, а также поддержать ликвидность в банковской системе», — написал чиновник у себя в Telegram. Уменьшат налоговую нагрузку и на отечественные IT-компании. По налогу на прибыль для них введут нулевую ставку, которая будет действовать с 2022 по 2024 год. Изменения коснулись также налога на имущество и землю для физлиц. Кадастровую стоимость участков, которая используется для расчёта пошлины, заморозили на уровне 1 января 2022 года. Кроме того, некоторым россиянам с апреля не придётся платить «налог на роскошь». Теперь под него будут попадать лишь автомобили, стоимость которых превышает 10 млн рублей. До этого налогом облагалась любая машина дороже 3 млн рублей. После введения санкций россияне (и жители Алтайского края в том числе) столкнулись с дефицитом лекарств в аптеках. Чтобы исправить ситуацию, в правительстве решили упростить и ускорить порядок ввода иностранных лекарств на российский рынок. Теперь некоторые препараты можно поставлять в российские магазины в иностранных упаковках — достаточно наклеить стикер с полным описанием на русском языке. Это далеко не все меры, которые подготовили в российском правительстве. 17 марта Михаил Мишустин рассказал, как кабмин будет поддерживать бизнес и региональные бюджеты, а также бороться с безработицей. Об этом читайте в нашей рубрике «Вопрос-Ответ».

Новые условия льготной ипотеки Программа льготной ипотеки на новостройки, которую запустили в России в 2020 году, продолжит работать дальше. Такое решение Владимир Путин принял по итогам заседания кабмина 23 марта. В ходе совещания вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил сохранить льготную ипотеку, но поменять условия. Так и случилось. Процентную ставку по ипотечной программе подняли почти в два раза — с 7 до 12%. Кроме того, власти пересмотрели максимальную сумму кредита — раньше по всей территории России она составляла 3 млн рублей. Теперь будет иначе. В Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях ипотечный лимит составит 12 млн рублей, а в остальных регионах — 6 млн рублей. Остальные условия останутся без изменений. Соответствующее поручение Путина уже опубликованы на сайте Кремля. Новые правила льготной ипотеки начнут действовать с 1 апреля. При этом программы «Семейная ипотека» под 6%, «Дальневосточная ипотека» под 2% и «Сельская ипотека» под 3% правительство сохранило целиком, не меняя никаких условий.