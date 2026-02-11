Депутаты предлагают не упоминать святого Валентина в названии торжества

11 февраля 2026

Перед Днем святого Валентина в России началась очередная дискуссия о замене праздника на отечественную альтернативу. Депутаты предлагают "перепрофилировать" торжественную дату — сместить фокус с фигуры мученика Римско-католической церкви на общечеловеческие ценности.

О том, почему в России хотят изменить День святого Валентина и какие варианты предлагают народные избранники, — в материале amic.ru.

1 Как в России хотят изменить День святого Валентина? Депутаты предлагают "перепрофилировать" праздник и уйти от упоминания святого Валентина в его названии. Свои варианты предложила Татьяна Буцкая, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. «Это может быть День любви, это может быть День плюшевой игрушки, чтобы нежность, которую мы испытываем, когда нам дарят плюшевого мишку, привнести в этот праздник», — цитирует Буцкую ТАСС.

2 Почему в России хотят переименовать День святого Валентина? Праздник 14 февраля прижился в России, потому что аналогичного дня для признаний в любви не было, считает Татьяна Буцкая. Но святого Валентина и его неоднозначную историю (ведь достоверной информации о святом до сих пор нет) можно не подвязывать к праздничной дате. Вместо этого нужно сменить ориентиры на общечеловеческие ценности, уверена она: «Мы вполне можем 14 февраля, не вспоминая Валентина с его неоднозначной историей, сделать праздником тех, для кого слова "любовь", "семья", "дети" — важнейшие в жизни. Немножко изменить ориентиры, но оставить возможность для того, чтобы показать симпатию, признаться в любви, предложить руку и сердце. Вот об этом можно подумать», — заявила депутат.

3 Это значит, что День святого Валентина в России хотят запретить? Речи о том, чтобы запретить праздник в России, нет. Более того, депутат Буцкая подчеркнула, что цель предлагаемых изменений — не запретить праздник, а предложить вариант, который "приживется и станет народным".

4 В России уже есть День семьи, любви и верности. Как депутаты хотят "помирить" его с Днем святого Валентина? 14 февраля — делать предложение, а 8 июля, в День семьи, любви и верности, — жениться, предлагает депутат Буцкая: «8 июля — прекрасная дата для свадьбы! Чтобы расписаться в этот день, планировать свадьбу надо заранее, начиная с 14 февраля», — отметила она.

5 А как День всех влюбленных связан с Чебурашкой и крокодилом Геной? Вообще никак. Сделать этих персонажей символами 14 февраля в России предлагал депутат Михаил Ветров. А День святого Валентина он хотел переименовать в Праздник дружбы и товарищества или День лучшего друга. Со слов Ветрова, у Дня всех влюбленных нет философского и гуманистического смысла, а школьников в преддверии торжества якобы принуждают мыслить на "любовную тематику". «Более того, данный "праздник" часто активно продвигается в некоторых российских учреждениях образования, где совсем юных детей принуждают делать валентинки и начинать мыслить в рамках любовной тематики», — отмечал депутат. По его задумке, 14 февраля дети могли бы играть в командные игры и дарить друг другу подарки, "лишенные любовного контекста". Такой праздник помог бы молодежи "пронести сквозь всю жизнь хорошие и добрые воспоминания о школьной поре", считает Ветров.