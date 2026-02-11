НОВОСТИОбщество

Как в России хотят изменить праздник 14 февраля и при чем тут Чебурашка?

Депутаты предлагают не упоминать святого Валентина в названии торжества

11 февраля 2026, 07:15, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

Перед Днем святого Валентина в России началась очередная дискуссия о замене праздника на отечественную альтернативу. Депутаты предлагают "перепрофилировать" торжественную дату — сместить фокус с фигуры мученика Римско-католической церкви на общечеловеческие ценности.

О том, почему в России хотят изменить День святого Валентина и какие варианты предлагают народные избранники, — в материале amic.ru.

1

Как в России хотят изменить День святого Валентина?

Депутаты предлагают "перепрофилировать" праздник и уйти от упоминания святого Валентина в его названии. Свои варианты предложила Татьяна Буцкая, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

«Это может быть День любви, это может быть День плюшевой игрушки, чтобы нежность, которую мы испытываем, когда нам дарят плюшевого мишку, привнести в этот праздник», — цитирует Буцкую ТАСС.

2

Почему в России хотят переименовать День святого Валентина?

Праздник 14 февраля прижился в России, потому что аналогичного дня для признаний в любви не было, считает Татьяна Буцкая. Но святого Валентина и его неоднозначную историю (ведь достоверной информации о святом до сих пор нет) можно не подвязывать к праздничной дате. Вместо этого нужно сменить ориентиры на общечеловеческие ценности, уверена она:
«Мы вполне можем 14 февраля, не вспоминая Валентина с его неоднозначной историей, сделать праздником тех, для кого слова "любовь", "семья", "дети" — важнейшие в жизни. Немножко изменить ориентиры, но оставить возможность для того, чтобы показать симпатию, признаться в любви, предложить руку и сердце. Вот об этом можно подумать», — заявила депутат.
3

Это значит, что День святого Валентина в России хотят запретить?

Речи о том, чтобы запретить праздник в России, нет. Более того, депутат Буцкая подчеркнула, что цель предлагаемых изменений — не запретить праздник, а предложить вариант, который "приживется и станет народным".
4

В России уже есть День семьи, любви и верности. Как депутаты хотят "помирить" его с Днем святого Валентина?

14 февраля — делать предложение, а 8 июля, в День семьи, любви и верности, — жениться, предлагает депутат Буцкая:
«8 июля — прекрасная дата для свадьбы! Чтобы расписаться в этот день, планировать свадьбу надо заранее, начиная с 14 февраля», — отметила она.
5

А как День всех влюбленных связан с Чебурашкой и крокодилом Геной?

Вообще никак. Сделать этих персонажей символами 14 февраля в России предлагал депутат Михаил Ветров. А День святого Валентина он хотел переименовать в Праздник дружбы и товарищества или День лучшего друга

Со слов Ветрова, у Дня всех влюбленных нет философского и гуманистического смысла, а школьников в преддверии торжества якобы принуждают мыслить на "любовную тематику".

«Более того, данный "праздник" часто активно продвигается в некоторых российских учреждениях образования, где совсем юных детей принуждают делать валентинки и начинать мыслить в рамках любовной тематики», — отмечал депутат.

По его задумке, 14 февраля дети могли бы играть в командные игры и дарить друг другу подарки, "лишенные любовного контекста". Такой праздник помог бы молодежи "пронести сквозь всю жизнь хорошие и добрые воспоминания о школьной поре", считает Ветров.

6

Что вообще за праздник День святого Валентина и при чем тут любовь?

День святого Валентина ежегодно празднуют 14 февраля во многих странах мира. По одной из версий, он возник в V веке, когда римский папа Геласий решил прославить мученика по имени Валентин. Однако о личности святого достоверно до сих пор неизвестно. Согласно легенде, он мученической смертью погиб за христианскую веру. По мнению историков, святой Валентин обрел имидж покровителя влюбленных благодаря романтической литературе средневековья.
В Россию праздник пришел в 90-е годы XX века, но толком не прижился — его регулярно критикуют, особенно накануне торжественной даты.
А подробнее об истории торжества и его современных традициях читайте в нашем материале "День святого Валентина. Что это за праздник и при чем тут вообще любовь".
День святого Валентина / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

День святого Валентина. Что это за праздник и при чем тут вообще любовь

Рассказываем, кто такой святой Валентин и почему его почитают влюбленные
Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

07:27:05 11-02-2026

обои решили выбрать - забавные ребята

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:45:15 11-02-2026

Наконец то добрались до актуальных для простых граждан проблем

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:57:32 11-02-2026

День Валентина не праздновал и день всяких "чебурашек" не буду

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:24:42 11-02-2026

Гость (07:57:32 11-02-2026) День Валентина не праздновал и день всяких "чебурашек" не бу...
А мы все равно празднуем ДСВ и устраиваем праздник на Хеллоуин для детей с костюмами 🎃

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:27:51 11-02-2026

Гость (09:24:42 11-02-2026) А мы все равно празднуем ДСВ и устраиваем праздник на Хе... Ничего против этих праздников не имею, просто не праздную.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:12:56 11-02-2026

Гость (09:24:42 11-02-2026) А мы все равно празднуем ДСВ и устраиваем праздник на Хе... как можно сравнивать вообще, с нашим праздником и аналогом,а не пришлым с Запада, который не несёт никакого сатанизма и разврата, повестки и пропаганды? Для вас дружба - это разврат и сатанизм, что плохого в дружбе вообще?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:14:13 11-02-2026

Гость (07:57:32 11-02-2026) День Валентина не праздновал и день всяких "чебурашек" не бу... это же наш праздник уже, а не пришлый с Запада. И никакой плохой повестки не несёт - сатанизма, разврата, и прочего - или для вас дружба это плохо?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:19:18 11-02-2026

День 7 ноября уже изменили, а что толку?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:28:07 11-02-2026

ох уж эта традиция перекапывать тропинки и класть асфальт там, где ходить неудобно. переходы, ведущие в столб, велодорожки, оканчивающиеся в клумбе...

сделайте уже Валентина принудительным - это будет лучшая антиагитация. хотя и до сих пор всё это были маркетинговые кампании по продаже подарков

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:09:25 11-02-2026

Гость (08:28:07 11-02-2026) ох уж эта традиция перекапывать тропинки и класть асфальт та... про любой праздник можно сказать, что это маркетинг. На Новый год и день рождения тоже подарки покупают.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:47:54 11-02-2026

Гость (16:09:25 11-02-2026) про любой праздник можно сказать, что это маркетинг. На Новы... можно сказать, ибо так и есть. настоящие праздники у каждого свои, а не календарные

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:22 11-02-2026

Только не день Чебурашки! Истинные патриоты уже доказали, что он агент тель-авива...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:10:54 11-02-2026

Гость (09:41:22 11-02-2026) Только не день Чебурашки! Истинные патриоты уже доказали, чт... это же уже наш праздник, новоиспечённый - или придумайте свой, исконно-русский праздник, чтобы патриоты отмечать тоже могли.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:56:31 11-02-2026

Достаточно просто не мусолить этот праздник в СМИ , и он сойдет на нет.
Все многочисленные новоприобретенные "праздники" продвигаются торгашами

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:17:22 11-02-2026

Гость (13:56:31 11-02-2026) Достаточно просто не мусолить этот праздник в СМИ , и он сой... Его "мусолит" молодежь. Они СМИ не читают.

  0 Нравится
Ответить
