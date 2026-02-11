Как в России хотят изменить праздник 14 февраля и при чем тут Чебурашка?
Депутаты предлагают не упоминать святого Валентина в названии торжества
11 февраля 2026, 07:15, ИА Амител
Перед Днем святого Валентина в России началась очередная дискуссия о замене праздника на отечественную альтернативу. Депутаты предлагают "перепрофилировать" торжественную дату — сместить фокус с фигуры мученика Римско-католической церкви на общечеловеческие ценности.
О том, почему в России хотят изменить День святого Валентина и какие варианты предлагают народные избранники, — в материале amic.ru.
Как в России хотят изменить День святого Валентина?
Депутаты предлагают "перепрофилировать" праздник и уйти от упоминания святого Валентина в его названии. Свои варианты предложила Татьяна Буцкая, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
«Это может быть День любви, это может быть День плюшевой игрушки, чтобы нежность, которую мы испытываем, когда нам дарят плюшевого мишку, привнести в этот праздник», — цитирует Буцкую ТАСС.
Почему в России хотят переименовать День святого Валентина?
«Мы вполне можем 14 февраля, не вспоминая Валентина с его неоднозначной историей, сделать праздником тех, для кого слова "любовь", "семья", "дети" — важнейшие в жизни. Немножко изменить ориентиры, но оставить возможность для того, чтобы показать симпатию, признаться в любви, предложить руку и сердце. Вот об этом можно подумать», — заявила депутат.
Это значит, что День святого Валентина в России хотят запретить?
В России уже есть День семьи, любви и верности. Как депутаты хотят "помирить" его с Днем святого Валентина?
«8 июля — прекрасная дата для свадьбы! Чтобы расписаться в этот день, планировать свадьбу надо заранее, начиная с 14 февраля», — отметила она.
А как День всех влюбленных связан с Чебурашкой и крокодилом Геной?
Вообще никак. Сделать этих персонажей символами 14 февраля в России предлагал депутат Михаил Ветров. А День святого Валентина он хотел переименовать в Праздник дружбы и товарищества или День лучшего друга.
Со слов Ветрова, у Дня всех влюбленных нет философского и гуманистического смысла, а школьников в преддверии торжества якобы принуждают мыслить на "любовную тематику".
«Более того, данный "праздник" часто активно продвигается в некоторых российских учреждениях образования, где совсем юных детей принуждают делать валентинки и начинать мыслить в рамках любовной тематики», — отмечал депутат.
По его задумке, 14 февраля дети могли бы играть в командные игры и дарить друг другу подарки, "лишенные любовного контекста". Такой праздник помог бы молодежи "пронести сквозь всю жизнь хорошие и добрые воспоминания о школьной поре", считает Ветров.
07:27:05 11-02-2026
обои решили выбрать - забавные ребята
07:45:15 11-02-2026
Наконец то добрались до актуальных для простых граждан проблем
07:57:32 11-02-2026
День Валентина не праздновал и день всяких "чебурашек" не буду
09:24:42 11-02-2026
Гость (07:57:32 11-02-2026) День Валентина не праздновал и день всяких "чебурашек" не бу...
А мы все равно празднуем ДСВ и устраиваем праздник на Хеллоуин для детей с костюмами 🎃
11:27:51 11-02-2026
Гость (09:24:42 11-02-2026) А мы все равно празднуем ДСВ и устраиваем праздник на Хе... Ничего против этих праздников не имею, просто не праздную.
16:12:56 11-02-2026
Гость (09:24:42 11-02-2026) А мы все равно празднуем ДСВ и устраиваем праздник на Хе... как можно сравнивать вообще, с нашим праздником и аналогом,а не пришлым с Запада, который не несёт никакого сатанизма и разврата, повестки и пропаганды? Для вас дружба - это разврат и сатанизм, что плохого в дружбе вообще?
16:14:13 11-02-2026
Гость (07:57:32 11-02-2026) День Валентина не праздновал и день всяких "чебурашек" не бу... это же наш праздник уже, а не пришлый с Запада. И никакой плохой повестки не несёт - сатанизма, разврата, и прочего - или для вас дружба это плохо?
08:19:18 11-02-2026
День 7 ноября уже изменили, а что толку?
08:28:07 11-02-2026
ох уж эта традиция перекапывать тропинки и класть асфальт там, где ходить неудобно. переходы, ведущие в столб, велодорожки, оканчивающиеся в клумбе...
сделайте уже Валентина принудительным - это будет лучшая антиагитация. хотя и до сих пор всё это были маркетинговые кампании по продаже подарков
16:09:25 11-02-2026
Гость (08:28:07 11-02-2026) ох уж эта традиция перекапывать тропинки и класть асфальт та... про любой праздник можно сказать, что это маркетинг. На Новый год и день рождения тоже подарки покупают.
16:47:54 11-02-2026
Гость (16:09:25 11-02-2026) про любой праздник можно сказать, что это маркетинг. На Новы... можно сказать, ибо так и есть. настоящие праздники у каждого свои, а не календарные
09:41:22 11-02-2026
Только не день Чебурашки! Истинные патриоты уже доказали, что он агент тель-авива...
16:10:54 11-02-2026
Гость (09:41:22 11-02-2026) Только не день Чебурашки! Истинные патриоты уже доказали, чт... это же уже наш праздник, новоиспечённый - или придумайте свой, исконно-русский праздник, чтобы патриоты отмечать тоже могли.
13:56:31 11-02-2026
Достаточно просто не мусолить этот праздник в СМИ , и он сойдет на нет.
Все многочисленные новоприобретенные "праздники" продвигаются торгашами
14:17:22 11-02-2026
Гость (13:56:31 11-02-2026) Достаточно просто не мусолить этот праздник в СМИ , и он сой... Его "мусолит" молодежь. Они СМИ не читают.