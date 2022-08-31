Такой день. Затопление улицы с почищенными ливнёвками и «оцепление» здания мэрии Барнаула
О главных событиях Алтайского края за 31 августа
Барнаульская любительская команда «Темп» проиграла омскому «Иртышу» в рамках Кубка России по футболу. Финальный счёт встречи 4:0.
Первый гол в ворота барнаульцев забил Артур Шлеермахер на второй минуте, пробив ворота с пенальти. Второй мяч оформил Артём Юсупов на девятой минуте, а третий — Кирилл Макеев на 21-й минуте. Финальный, четвёртый мяч был забит под конец второго тайма — на 83-й минуте гол забил Олег Трофимов.
В Барнауле улицу Попова снова затопило, причём дождь был несильный. Напомним, 26 августа сообщили об окончании работ по очистке ливневой канализации на улице Попова в районе пересечения с Павловским трактом. В работам приступили 3 августа.
Чистить ливнёвку начали после того, как в конце июля на пересечении улиц Попова и Сергея Семёнова ребёнка подхватил поток воды и едва не утащил под колёса автомобиля. Власти Барнаула отметили, что ливневая канализация находится в работоспособном состоянии, однако с большим количеством воды она справиться не может.
В Барнауле после дождика опять затопило улицу Попова, где недавно прочистили ливнёвку
Серьёзные пробки образовались на дорогах Барнаула вечером 31 августа. Согласно оценке сервиса «Яндекс.Пробки», сложность дорожной ситуации достигла девяти баллов.
В Алтайском крае умерла 83-летняя женщина, которую 10 дней не госпитализировали. Её родственница рассказала, что сначала якобы не было показаний для госпитализации, а потом врачи и вовсе посчитали, что пенсионерка симулирует.
Крупное предприятие «Кучуксульфат», расположенное в посёлке Степное Озеро Благовещенского района Алтайского края, официально перешло в собственность государства. Об этом свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ. Согласно документу, изменения были внесены ещё 29 августа. В марте арбитражный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по возвращению всех акций компании в собственность РФ. Формально ценные бумаги отошли Росимуществу.
Новым гендиректором «Кучуксульфата» стал выходец из Башкирии Альберт Худайбирдин. Именно предприятие из этой республики первым угодило под деприватизацию: «Башсоду» вернули государству ещё в 2020 году. Более того, человек с тем же именем и фамилией значился замначальника производства в ОАО «Башкирская содовая компания».
Проезд на парковку перед администрацией Барнаула ограничили утром 31 августа. Как сообщили в мэрии, сигнальные ленты развешали для того, чтобы провести торжественную церемонию обновления Доски почёта.
Отметим, что местные СМИ при этом изначально написали о том, что силовики взяли в оцепление само здание. Однако на опубликованных ими же снимках можно заметить, что перекрыт был проезд только на стоянку — проход к самому зданию оставался свободным.
В Рубцовск поступят дополнительные троллейбусы, сообщил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов. По его словам, в этом году губернатор Виктор Томенко решил поддержать три муниципальных унитарных предприятия городского электротранспорта.