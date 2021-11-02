Бунтующая Америка и послушная Европа. Как используют QR-коды зарубежные страны

В большинстве российских регионов с ноября вводят QR-коды. В Алтайском крае они заработают "в полную силу" с 15 ноября. Без кода нельзя будет попасть в фитнес-центры, бассейны, кино, театр, кафе, рестораны. С конца октября без электронного сертификата уже закрыт доступ в торговые центры. Власти не скрывают: появление QR-кодов – вынужденная мера, которая должна стимулировать население прививаться от ковида. В нескольких странах система, похожая на российскую, действует уже давно. Amic.ru изучил, как за границей вводили QR-коды, насколько долго продлился этот эксперимент и к каким результатам привёл.

Не стать людьми второго сорта

Изначально власти рассматривали QR-коды как альтернативу локдауну. По этому пути пошёл, например, Израиль. В государстве для привившихся и переболевших ещё зимой ввели "зелёные пропуска" в общественные места, так называемые ковид-сертификаты. Ими могли воспользоваться не только привитые и переболевшие, но и те, кто сдал тест на ковид не позднее трёх суток с момента обращения и получил отрицательный результат. Владельцы сертификатов могли пройти в синагоги, кафе и спортзалы. Весной в Израиле постепенно стали смягчать ограничения, а полностью систему QR-кодов отменили в начале лета. Эффективность оказалась достаточно высока: за время её действия (а это несколько месяцев) привились около 1,5 млн человек – примерно каждый седьмой житель страны.

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В Евросоюзе "ковидные паспорта" начали действовать с июля 2021 года. Сначала их разработали, чтобы упростить поездки внутри ЕС, но из-за очередной волны эпидемии некоторые европейские страны решили применять сертификаты и для других целей. Так, во Франции с середины лета посещать концертные залы, кинотеатры и фестивали можно было только по так называемому паспорту здоровья. Позднее его стали использовать и для похода в кафе, бар или торговый центр. За сутки после объявления о таких жёстких мерах на прививку в стране записались рекордные 1,7 млн человек, а на следующий день вакцину получили почти 800 тысяч французов. Хотя до этого вакцинировались примерно по 550 тысяч человек ежесуточно. Прирост составил почти 50%. Кстати, похожий эффект уже наблюдается и в России. Так, по оценке Минздрава, за последние дни октября, когда стало понятно, что QR-коды введут повсеместно, темпы вакцинации в стране выросли в несколько раз по сравнению с тем, что наблюдалось в начале и середине осени.

При этом французские власти пошли дальше и с сентября повсеместно отменили бесплатные ПЦР-тесты. По словам президента страны Эммануэля Макрона, таким образом государство будет "поощрять вакцинацию, а не умножать количество тестов". Сходным с французским путём действовали в Италии: с августа "ковидный паспорт" стал необходим для посещения ресторанов, выставок и музеев, спортзалов и бассейнов, а также культурных и спортивных мероприятий, в том числе и на открытом воздухе.

Без паспорта, но с чекином

В ряде зарубежных государств паспортов вакцинации нет, но действует система check-in. Это значит, что при посещении общественных мест, например кафе или ресторанов, клиентам необходимо отметить своё нахождение.

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Похожая схема с check-in применялась в Москве осенью 2020 года. Тогда особые коды получали заведения, соблюдающие противоэпидемические меры, а не посетители. Те же, кто приходил в кафе или ресторан, с помощью специального приложения регистрировали своё посещение.

Система чекинов, а точнее приложение, заработало осенью прошлого года в Англии и Уэльсе. Его скачали более 26 млн человек, или около 40% всего населения. При этом оценить эффективность системы сложно, так как не все заведения просили клиентов регистрировать своё присутствие в обязательном порядке.

Аналогичные приложения есть в Австралии и Новой Зеландии – благодаря им жители могут сообщать, где конкретно они побывали. Это помогает отслеживать, как распространялась инфекция. Сведения о вакцинации в этих странах заносятся в базу данных системы медстрахования, откуда их могут запросить власти.

Нет "цифровому концлагерю"

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Своим путём пошли в США. Попытка властей внедрить паспорта вакцинации натолкнулась на активное сопротивление со стороны жителей. Население расценило это как вмешательство в частную жизнь. В итоге такие документы появились всего в нескольких штатах (например, Нью-Йорке и Калифорнии), но и там они не носят обязательный характер.

Так, в Нью-Йорке о разработке электронных сертификатов для привившихся стало известно весной 2021 года. Получить его оказалось просто: нужно было скачать на телефон приложение Excelsior Pass и загрузить через него сведения о вакцинации или пройденном тесте на коронавирус: QR-код генерировался автоматически. Использование приложения по-прежнему остаётся добровольным. Альтернативой ему стали ПЦР и антиген-тест. Если их результаты окажутся отрицательными, никаких ограничений при посещении общественных мест не будет.

Российский опыт

В России QR-коды первыми внедрили Москва и Подмосковье. Здесь эта система заработала ещё в конце июня 2021 года. В столице коды стали обязательными для посещения кафе и ресторанов, добровольно их стали вводить театры. Однако ноу-хау продержалось всего три недели – мэр столицы Сергей Собянин вскоре отменил коды, пояснив, что они выполнили свою задачу. По оценке градоначальника, число выявляемых случаев заражения снизилось вдвое, а темпы вакцинации резко ускорились.

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Теперь же спустя полгода московская практика по использованию QR-кодов становится повсеместной. Расплачиваться за эту инициативу, как и в столице, вероятно, будет бизнес: резко упавшим потоком клиентов, а значит – выручкой плюс вынужденным сокращением персонала.

Как долго продлится на этот раз эксперимент, сказать сложно. Скорее всего, отказ от кодов произойдёт только в 2022 году. Так, по мнению директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, пока охват вакцинацией не достигнет 80%, отменять систему QR-кодов нецелесообразно. Специалист уверен, что примерно через два месяца страна может приблизиться к этим показателям.

Политолог Илья Гращенков полагает, что QR-коды со временем могут сделать частью повседневной жизни. "Коронавирусные ограничения стали удобным поводом для введения системы цифровизации. Цифровой контроль населения – важный эксперимент для власти, так как с его помощью можно мониторить если не всю жизнь человека, то какие-то важные её части. Но это политически непопулярная мера", – рассуждает эксперт.

По мнению Гращенкова, QR-код может стать единым ID (идентификатором, – прим. ред.) для россиянина, к которому будет привязана вся информация о нём из разных баз – от банков и "Госуслуг" до МВД и спецслужб. "Тогда, по китайскому образцу, в стране смогут приступить к внедрению системы социального мониторинга, с различными уровнями благонадёжности и в зависимости от него – разным уровнем прав", – делает вывод политолог.

В российских QR-кодах содержится информация с идентификатором сертификата (о вакцинации, перенесённом COVID-19 или же результате ПЦР-теста). Проверяют код с помощью сканирования: открывают ссылку в специальном приложении или обычном браузере, сравнивают персональные данные на открывшейся странице с предъявляемым удостоверением личности (часть данных при этом скрыта). Проблема в том, что такой QR-код на практике можно "проверить" в любом браузере. Проверяющему могут подсунуть поддельный QR со ссылкой на мошеннический сайт, который будет выглядеть точь-в-точь как сайт госуслуг, даже его адрес в теории может быть похожим. Поэтому проверяющий должен либо самостоятельно каждый раз внимательно изучать ссылку, либо установить официальные приложения, которые автоматически проводят такую проверку. Но бизнесу как раз может быть выгоден нестрогий контроль: ответственность за обман будет нести их клиент, предъявивший поддельный QR-код.