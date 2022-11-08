Такой день. Бурение скважины в барнаульском парке и появление киргизкой колы в Алтайском крае

Coca-Cola из Казахстана и Киргизии появилась на полках барнаульских супермаркетов. В частности, бутылки разного литража можно найти в магазине «Бахетле» в «Сити-центре».

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Общество Классикалык. В Барнауле появилась Coca-Cola из Киргизии и Казахстана

Руководитель ДСУ № 4 Николай Данилин рассказал, как ведутся работы по реконструкции моста на проспекте Ленина в Барнауле.

В настоящее время идёт поставка на объект металлоконструкций. Уже доставили 13 секций пролётного строения, до конца ноября поступит более 60 таких блоков, которые в будущем и станут основой проезжей части.

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Новости Барнаула Подрядчик назвал сроки запуска в эксплуатацию нового моста в Барнауле на проспекте Ленина

В барнаульском парке «Изумрудный» началось бурение скважины. Работы продлятся примерно 10-14 дней, после чего в пруд в центре парка начнут заливать воду.

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Общество Пруд в барнаульском парке «Изумрудный» наполнят водой до декабря

Председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семёнов рассказал, какие крупные проекты в сфере промышленности в ближайшее время планируют запустить в Алтайском крае.